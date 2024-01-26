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Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получил "Снегирь"
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получил "Снегирь" - РИА Новости, 26.01.2024
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получил "Снегирь"
Картина "Снегирь" Бориса Хлебникова стала лучшим игровым фильмом премии "Золотой орел" в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2024
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2024-01-26T23:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Картина "Снегирь" Бориса Хлебникова стала лучшим игровым фильмом премии "Золотой орел" в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости. Двадцать вторая торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Прежде всего, я тронут и горд как участник этого проекта вниманием академиков", - сказал продюсер Сергей Сельянов на церемонии. Он назвал Хлебникова большим национальным художником, а успех фильма, по его мнению, заключается в том, что в картине зритель видит себя, свой народ. Фильм был снят по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". "Снегирь" вышел в прокат 8 июня. Авторами сценария выступили Борис Хлебников и Наталия Мещанинова. Ранее "Снегирь" стал фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), а также фильмом-открытия кинофестиваля "Пример интонации" в Санкт-Петербурге несколько дней назад. В категории "Лучший фильм" за победу также боролись "Вызов" Клима Шипенко, "1993" Александра Велединского, "По щучьему велению" Александра Войтинского, "Праведник" Сергея Урсуляка. В номинации "Лучший короткометражный фильм" победила картина Федора Кравчука "Шоссе энтузиастов". Лучшим анимационным фильмом стал проект "Коты Эрмитажа" режиссера Василия Ровенского. В номинации "Лучший неигровой фильм" победу одержал "Мельников" режиссера Марины-Марии Мельник. На соискание Премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
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россия, борис хлебников, сергей сельянов, санкт-петербург, клим шипенко, мосфильм
Культура, Россия, Борис Хлебников, Сергей Сельянов, Санкт-Петербург, Клим Шипенко, Мосфильм
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получил "Снегирь"
Премию "Золотой орел" за "Лучший игровой фильм" получил "Снегирь" Хлебникова
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Картина "Снегирь" Бориса Хлебникова стала лучшим игровым фильмом премии "Золотой орел" в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать вторая торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм
".
Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла"
"Прежде всего, я тронут и горд как участник этого проекта вниманием академиков", - сказал продюсер Сергей Сельянов
на церемонии.
Он назвал Хлебникова большим национальным художником, а успех фильма, по его мнению, заключается в том, что в картине зритель видит себя, свой народ.
Фильм был снят по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания". "Снегирь" вышел в прокат 8 июня. Авторами сценария выступили Борис Хлебников и Наталия Мещанинова.
Ранее "Снегирь" стал фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), а также фильмом-открытия кинофестиваля "Пример интонации" в Санкт-Петербурге
несколько дней назад.
В категории "Лучший фильм" за победу также боролись "Вызов" Клима Шипенко
, "1993" Александра Велединского
, "По щучьему велению" Александра Войтинского
, "Праведник" Сергея Урсуляка
.
В номинации "Лучший короткометражный фильм" победила картина Федора Кравчука "Шоссе энтузиастов".
Лучшим анимационным фильмом стал проект "Коты Эрмитажа" режиссера Василия Ровенского.
В номинации "Лучший неигровой фильм" победу одержал "Мельников" режиссера Марины-Марии Мельник.
На соискание Премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России
c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел"