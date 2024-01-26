https://ria.ru/20240126/siriya-1923577438.html

Лаврентьев: США приказали оппозиции в Сирии нанести России максимум ущерба

Лаврентьев: США приказали оппозиции в Сирии нанести России максимум ущерба - РИА Новости, 26.01.2024

Лаврентьев: США приказали оппозиции в Сирии нанести России максимум ущерба

США требуют от сирийской вооруженной оппозиции нанести максимальный ущерб российскому военному контингенту, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:39

2024-01-26T09:39

2024-01-26T10:39

в мире

сирия

сша

россия

вашингтон (штат)

александр лаврентьев

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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. США требуют от сирийской вооруженной оппозиции нанести максимальный ущерб российскому военному контингенту, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев."Поступают сигналы, что американцы ставят задачи своим подопечным из числа сирийской вооруженной оппозиции по нанесению максимального ущерба российскому воинскому контингенту в Сирии", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что это делается не только на юге, где находится российский контингент, но и в идлибской зоне деэскалации.США уже начали поставлять оппозиции современное вооружение, беспилотники, чтобы совершать налеты в том числе на российскую авиабазу в Хмеймиме, добавил Лаврентьев.Он подчеркнул, что Москва старается противодействовать этим провокациям.Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20240126/siriya-1923557470.html

сирия

сша

россия

вашингтон (штат)

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в мире, сирия, сша, россия, вашингтон (штат), александр лаврентьев