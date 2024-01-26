https://ria.ru/20240126/shoygu-1923701341.html

Шойгу поручил обеспечить реализацию строительной программы в 2024 году

Шойгу поручил обеспечить реализацию строительной программы в 2024 году - РИА Новости, 26.01.2024

Шойгу поручил обеспечить реализацию строительной программы в 2024 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил департаменту строительства МО РФ обеспечить в 2024 году "безусловную реализацию" по возведению объектов для родов и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:26

2024-01-26T16:26

2024-01-26T16:26

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил департаменту строительства МО РФ обеспечить в 2024 году "безусловную реализацию" по возведению объектов для родов и видов войск. "Основная задача Военно-строительного комплекса – возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений согласно целевым задачам видов и родов войск в соответствии с Планом деятельности Министерства обороны до 2025 года, Государственной программой вооружения на 2018–2027 годы, государственным оборонным заказом. Поручаю Департаменту строительства обеспечить безусловную реализацию поставленных задач", - сказал он в пятницу в ходе Единого дня приёмки военной продукции. Шойгу также выразил надежду, что наступивший год будет "не менее успешным, результативным по реализации всех задач", которые поставлены перед военным ведомством.

https://ria.ru/20240126/oborona-1923699895.html

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безопасность, сергей шойгу, россия