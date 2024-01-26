https://ria.ru/20240126/shoygu-1923701341.html
Шойгу поручил обеспечить реализацию строительной программы в 2024 году
Шойгу поручил обеспечить реализацию строительной программы в 2024 году - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу поручил обеспечить реализацию строительной программы в 2024 году
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил департаменту строительства МО РФ обеспечить в 2024 году "безусловную реализацию" по возведению объектов для родов и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:26
2024-01-26T16:26
2024-01-26T16:26
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил департаменту строительства МО РФ обеспечить в 2024 году "безусловную реализацию" по возведению объектов для родов и видов войск. "Основная задача Военно-строительного комплекса – возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений согласно целевым задачам видов и родов войск в соответствии с Планом деятельности Министерства обороны до 2025 года, Государственной программой вооружения на 2018–2027 годы, государственным оборонным заказом. Поручаю Департаменту строительства обеспечить безусловную реализацию поставленных задач", - сказал он в пятницу в ходе Единого дня приёмки военной продукции. Шойгу также выразил надежду, что наступивший год будет "не менее успешным, результативным по реализации всех задач", которые поставлены перед военным ведомством.
https://ria.ru/20240126/oborona-1923699895.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу поручил обеспечить реализацию строительной программы в 2024 году
Шойгу поручил обеспечить реализацию возведения объектов для войск в 2024 году
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил департаменту строительства МО РФ обеспечить в 2024 году "безусловную реализацию" по возведению объектов для родов и видов войск.
"Основная задача Военно-строительного комплекса – возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений согласно целевым задачам видов и родов войск в соответствии с Планом деятельности Министерства обороны до 2025 года, Государственной программой вооружения на 2018–2027 годы, государственным оборонным заказом. Поручаю Департаменту строительства обеспечить безусловную реализацию поставленных задач", - сказал он в пятницу в ходе Единого дня приёмки военной продукции.
Шойгу также выразил надежду, что наступивший год будет "не менее успешным, результативным по реализации всех задач", которые поставлены перед военным ведомством.
Шойгу поручил нарастить возможности ОПК