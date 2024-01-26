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Сторонники сербской оппозиции потребовали аннулировать итоги выборов - РИА Новости, 26.01.2024
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22:09 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/serbiya-1923775306.html
Сторонники сербской оппозиции потребовали аннулировать итоги выборов
Сторонники сербской оппозиции потребовали аннулировать итоги выборов - РИА Новости, 26.01.2024
Сторонники сербской оппозиции потребовали аннулировать итоги выборов
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" сообщили в пятницу, что передали Конституционному суду (КС) страны материалы для... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T22:09
2024-01-26T22:09
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
ивица дачич
московская биржа
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" сообщили в пятницу, что передали Конституционному суду (КС) страны материалы для аннулирования итогов прошедших выборов. Около 500 сторонников прозападной оппозиции собрались около 18.00 (20.00 мск) у входа в Конституционный суд и перекрыли движение на бульваре Краля Александра, рядом расположена Скупщина - парламент Сербии. Несколько активистов с плакатами поднялись на ступени суда, число собравшихся затем выросло до примерно тысячи. "Подано почти 20 заявлений Конституционному суду, среди них и запрос на аннулирование выборов... Ни об одном из этих материалов КС ничего не сообщил", - заявила собравшимся депутат оппозиции и юрист Елена Еринич. После митинга у здания КС колонна мирным шествием по центральным улицам отправилась к зданию Радио и телевидения Сербии (РТС). В отличие от прошлых акций, в этот раз сами организаторы не допустили демонстрантов ко входу в здание телеканала. Полиции в форме на мероприятии нет, по ходу шествия дорожные полицейские перенаправляли транспорт. С импровизированной сцены лидеры оппозиции обвинили РТС в проправительственном освещении выборов. Затем демонстранты мирно разошлись. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" на последнем протесте 16 января перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) заявили, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента. РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 и 30 декабря и 2 января выборов в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победу одержала коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее требовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - шесть мандатов. По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине. Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - семь мандатов, "Мы - голос народа" - шесть мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - пять мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
https://ria.ru/20240103/serbiya-1919550792.html
https://ria.ru/20240118/kosovo-1922092479.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, московская биржа, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Московская биржа, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Сторонники сербской оппозиции потребовали аннулировать итоги выборов

Сторонники прозападной оппозиции Сербии потребовали аннулировать итоги выборов

© РИА НовостиСторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия"
Сторонники прозападного оппозиционного блока Сербия против насилия
© РИА Новости
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия"
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" сообщили в пятницу, что передали Конституционному суду (КС) страны материалы для аннулирования итогов прошедших выборов.
Около 500 сторонников прозападной оппозиции собрались около 18.00 (20.00 мск) у входа в Конституционный суд и перекрыли движение на бульваре Краля Александра, рядом расположена Скупщина - парламент Сербии.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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20 декабря 2023, 08:00
Несколько активистов с плакатами поднялись на ступени суда, число собравшихся затем выросло до примерно тысячи.
"Подано почти 20 заявлений Конституционному суду, среди них и запрос на аннулирование выборов... Ни об одном из этих материалов КС ничего не сообщил", - заявила собравшимся депутат оппозиции и юрист Елена Еринич.
После митинга у здания КС колонна мирным шествием по центральным улицам отправилась к зданию Радио и телевидения Сербии (РТС).
Беспорядки в Сербии
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

Протестующие возле здания городского совета Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
1 из 11
© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Столкновения протестующих с полицией в Белграде

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

Полицейские используют перцовый баллончик против протестующих в Белграде

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
5 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

Сторонники оппозиции перед зданием городского совета Белграда

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
6 из 11
© AFP 2024 / OLIVER BUNIC

Более 35 участников беспорядков задержали.

Протестующий возле здания городского совета Белграда

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
7 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

Протестующие убегают от полиции в Белграде

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

Полиция проводит задержание в ходе беспорядков возле здания скупщины в Белграда

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

Протестующий у входа в здание городского совета в Белграде

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11
© AP Photo / Darko Vojinovic

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" начали беспорядки в Белграде.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
1 из 11

Причиной стало несогласие с итогами прошедших 17 декабря выборов.

© AFP 2024 / ANDREJ ISAKOVIC
2 из 11

Протестующие били стекла, кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, а также пытались прорваться внутрь.

© AP Photo / Darko Vojinovic
3 из 11

Полицейские отвечали слезоточивым газом.

© AP Photo / Darko Vojinovic
4 из 11

Силовики в течение нескольких минут разогнали протестующих, зачистили площадь и выставили оцепление.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
5 из 11

По данным президента Сербии Александра Вучича, серьезные травмы получили двое полицейских.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
6 из 11

Более 35 участников беспорядков задержали.

© AFP 2024 / OLIVER BUNIC
7 из 11

Вучич назвал протесты в Белграде попыткой лишить страну самостоятельности и суверенитета.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 11

Он поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся акциях.

© AP Photo / Darko Vojinovic
9 из 11

По словам главы государства, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек.

© AP Photo / Darko Vojinovic
10 из 11

Из них меньше половины участвовали в беспорядках.

© AP Photo / Darko Vojinovic
11 из 11
В отличие от прошлых акций, в этот раз сами организаторы не допустили демонстрантов ко входу в здание телеканала. Полиции в форме на мероприятии нет, по ходу шествия дорожные полицейские перенаправляли транспорт.
С импровизированной сцены лидеры оппозиции обвинили РТС в проправительственном освещении выборов. Затем демонстранты мирно разошлись.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" на последнем протесте 16 января перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) заявили, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Прозападные протесты в Сербии провалились, считает эксперт
3 января, 09:51
РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 и 30 декабря и 2 января выборов в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победу одержала коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее требовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда.
Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - шесть мандатов.
Немецкие военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров
18 января, 13:47
По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине.
Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - семь мандатов, "Мы - голос народа" - шесть мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - пять мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Лавров назвал протесты в Сербии попыткой Запада организовать захват власти
31 декабря 2023, 05:31
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичИвица ДачичМосковская биржаСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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