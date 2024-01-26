https://ria.ru/20240126/serbiya-1923775306.html

Сторонники сербской оппозиции потребовали аннулировать итоги выборов

Сторонники сербской оппозиции потребовали аннулировать итоги выборов - РИА Новости, 26.01.2024

Сторонники сербской оппозиции потребовали аннулировать итоги выборов

Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" сообщили в пятницу, что передали Конституционному суду (КС) страны материалы для... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:09

2024-01-26T22:09

2024-01-26T22:09

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БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" сообщили в пятницу, что передали Конституционному суду (КС) страны материалы для аннулирования итогов прошедших выборов. Около 500 сторонников прозападной оппозиции собрались около 18.00 (20.00 мск) у входа в Конституционный суд и перекрыли движение на бульваре Краля Александра, рядом расположена Скупщина - парламент Сербии. Несколько активистов с плакатами поднялись на ступени суда, число собравшихся затем выросло до примерно тысячи. "Подано почти 20 заявлений Конституционному суду, среди них и запрос на аннулирование выборов... Ни об одном из этих материалов КС ничего не сообщил", - заявила собравшимся депутат оппозиции и юрист Елена Еринич. После митинга у здания КС колонна мирным шествием по центральным улицам отправилась к зданию Радио и телевидения Сербии (РТС). В отличие от прошлых акций, в этот раз сами организаторы не допустили демонстрантов ко входу в здание телеканала. Полиции в форме на мероприятии нет, по ходу шествия дорожные полицейские перенаправляли транспорт. С импровизированной сцены лидеры оппозиции обвинили РТС в проправительственном освещении выборов. Затем демонстранты мирно разошлись. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" на последнем протесте 16 января перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) заявили, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента. РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 и 30 декабря и 2 января выборов в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победу одержала коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее требовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - шесть мандатов. По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине. Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - семь мандатов, "Мы - голос народа" - шесть мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - пять мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20240103/serbiya-1919550792.html

https://ria.ru/20240118/kosovo-1922092479.html

https://ria.ru/20231231/serbya-1919209460.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, московская биржа, сербская прогрессивная партия (спп)