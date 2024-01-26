Рейтинг@Mail.ru
Украина пригласила Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/sammit-1923691553.html
Украина пригласила Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии
Украина пригласила Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии - РИА Новости, 26.01.2024
Украина пригласила Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил агентству Reuters, что Украина приглашает председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в "саммите... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:52
2024-01-26T15:52
в мире
украина
швейцария
си цзиньпин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655857_0:0:2776:1562_1920x0_80_0_0_35b65bddced88e1a6f47b4db6fd44c13.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил агентству Reuters, что Украина приглашает председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в "саммите мира", который планируется провести в Швейцарии. Ранее, несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном в швейцарском Давосе, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин. "Конечно, мы приглашаем Китай принять участие в саммите, на высшем уровне, на уровне председателя Китайской Народной Республики... Участие Китая будет очень важно для нас. Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", - заявил Жовква. В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия в мирном саммите по Украине в 2024 году. На прошлой неделе швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921334153.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
украина
швейцария
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655857_96:0:2776:2010_1920x0_80_0_0_831dda915af7cef083db678dd4d4743f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, си цзиньпин, китай
В мире, Украина, Швейцария, Си Цзиньпин, Китай
Украина пригласила Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии

Украина пригласила Си Цзиньпина принять участие в саммите мира в Швейцарии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил агентству Reuters, что Украина приглашает председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в "саммите мира", который планируется провести в Швейцарии.
Ранее, несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном в швейцарском Давосе, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин раскритиковал формулу мира Зеленского
16 января, 18:24
"Конечно, мы приглашаем Китай принять участие в саммите, на высшем уровне, на уровне председателя Китайской Народной Республики... Участие Китая будет очень важно для нас. Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", - заявил Жовква.
В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия в мирном саммите по Украине в 2024 году. На прошлой неделе швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского"
15 января, 00:19
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаШвейцарияСи ЦзиньпинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала