https://ria.ru/20240126/rumyniya-1923619444.html
Румыния отказалась от участия в Евровидении
Румыния отказалась от участия в Евровидении - РИА Новости, 26.01.2024
Румыния отказалась от участия в Евровидении
Румыния решила отказаться от участия в Евровидении из-за финансовых сложностей и невозможности выступить на достойном уровне, сообщил телеканал ТVR. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:54
2024-01-26T13:54
2024-01-26T14:04
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Румыния решила отказаться от участия в Евровидении из-за финансовых сложностей и невозможности выступить на достойном уровне, сообщил телеканал ТVR."Финансовые ограничения и желание представлять Румынию на высоком уровне являются причинами, по которым Совет директоров решил, что TVR не будет участвовать в конкурсе Евровидение в этом году", — говорится в сообщении.Совет директоров принял это решение на заседании в четверг пятью голосами "за". Против этого решения оказались четыре человека и столько же воздержались. Также был утвержден бюджет телеканала, который традиционно проводит отбор участника для Евровидения от Румынии. В Совете директоров TVR отметили, что затраты в 2024 году выросли из-за трансляции летних Олимпийских игр в Париже, инвестиции в систему производства новостей и проектов по модернизации канала.Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году.
https://ria.ru/20240111/evrovidenie-1920693688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, париж, мальме , евровидение, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Румыния, Париж, Мальме , Евровидение, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Румыния отказалась от участия в Евровидении
TVR: Румыния не примет участие в Евровидении-2024 из-за финансовых сложностей