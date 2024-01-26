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Румыния отказалась от участия в Евровидении - РИА Новости, 26.01.2024
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Шоубиз
 
13:54 26.01.2024 (обновлено: 14:04 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/rumyniya-1923619444.html
Румыния отказалась от участия в Евровидении
Румыния отказалась от участия в Евровидении - РИА Новости, 26.01.2024
Румыния отказалась от участия в Евровидении
Румыния решила отказаться от участия в Евровидении из-за финансовых сложностей и невозможности выступить на достойном уровне, сообщил телеканал ТVR. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:54
2024-01-26T14:04
шоубиз
румыния
париж
мальме
евровидение
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Румыния решила отказаться от участия в Евровидении из-за финансовых сложностей и невозможности выступить на достойном уровне, сообщил телеканал ТVR.&quot;Финансовые ограничения и желание представлять Румынию на высоком уровне являются причинами, по которым Совет директоров решил, что TVR не будет участвовать в конкурсе Евровидение в этом году&quot;, — говорится в сообщении.Совет директоров принял это решение на заседании в четверг пятью голосами "за". Против этого решения оказались четыре человека и столько же воздержались. Также был утвержден бюджет телеканала, который традиционно проводит отбор участника для Евровидения от Румынии. В Совете директоров TVR отметили, что затраты в 2024 году выросли из-за трансляции летних Олимпийских игр в Париже, инвестиции в систему производства новостей и проектов по модернизации канала.Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году.
https://ria.ru/20240111/evrovidenie-1920693688.html
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румыния, париж, мальме , евровидение, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Румыния, Париж, Мальме , Евровидение, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Румыния отказалась от участия в Евровидении

TVR: Румыния не примет участие в Евровидении-2024 из-за финансовых сложностей

© Фото : EurovisionИллюстрация будущей сцены "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена
Иллюстрация будущей сцены Евровидения на площадке Мальмё-Арена - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Eurovision
Иллюстрация будущей сцены "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Румыния решила отказаться от участия в Евровидении из-за финансовых сложностей и невозможности выступить на достойном уровне, сообщил телеканал ТVR.
«

"Финансовые ограничения и желание представлять Румынию на высоком уровне являются причинами, по которым Совет директоров решил, что TVR не будет участвовать в конкурсе Евровидение в этом году", — говорится в сообщении.

Совет директоров принял это решение на заседании в четверг пятью голосами "за". Против этого решения оказались четыре человека и столько же воздержались.
Также был утвержден бюджет телеканала, который традиционно проводит отбор участника для Евровидения от Румынии.
В Совете директоров TVR отметили, что затраты в 2024 году выросли из-за трансляции летних Олимпийских игр в Париже, инвестиции в систему производства новостей и проектов по модернизации канала.
Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме в мае этого года. Страна получила права провести конкурс после победы певицы Лорин на конкурсе в прошлом году.
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