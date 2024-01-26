https://ria.ru/20240126/rossiya-1923736882.html

"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России

"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России - РИА Новости, 26.01.2024

"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России

Европа бьет тревогу из-за растущей мощи российской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:19

2024-01-26T18:19

2024-01-26T18:19

специальная военная операция на украине

россия

европа

москва

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европа бьет тревогу из-за растущей мощи российской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На Западе мы видим растущие признаки паники. <…> Потому что широко распространенное заблуждение о том, что русские потерпят поражение еще летом после украинского контрнаступления, было окончательно разрушено", — отметил он.По словам эксперта, многие стали признавать превосходство российской армии над ВСУ по вооружению. При этом он добавил, что украинские войска отчаянно нуждаются в боеприпасах, нехватка которых становится все более ощутимой.Официальные лица на Западе серьезно встревожены тем, что прокси-война не только не ослабила Москву, но и наоборот сделала ее армию еще сильнее, пояснил Меркурис. В результате в Европе понимают, что их военные не обладают потенциалом, чтобы противостоять России, резюмировал спикер.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240126/nato-1923718132.html

https://ria.ru/20240126/putin-1923669674.html

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россия, европа, москва, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, политика