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"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/rossiya-1923736882.html
"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России
"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России - РИА Новости, 26.01.2024
"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России
Европа бьет тревогу из-за растущей мощи российской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:19
2024-01-26T18:19
специальная военная операция на украине
россия
европа
москва
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европа бьет тревогу из-за растущей мощи российской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На Западе мы видим растущие признаки паники. &lt;…&gt; Потому что широко распространенное заблуждение о том, что русские потерпят поражение еще летом после украинского контрнаступления, было окончательно разрушено", — отметил он.По словам эксперта, многие стали признавать превосходство российской армии над ВСУ по вооружению. При этом он добавил, что украинские войска отчаянно нуждаются в боеприпасах, нехватка которых становится все более ощутимой.Официальные лица на Западе серьезно встревожены тем, что прокси-война не только не ослабила Москву, но и наоборот сделала ее армию еще сильнее, пояснил Меркурис. В результате в Европе понимают, что их военные не обладают потенциалом, чтобы противостоять России, резюмировал спикер.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240126/nato-1923718132.html
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россия, европа, москва, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Москва, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России

Эксперт Меркурис: Европа в панике из-за растущей военной мощи ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европа бьет тревогу из-за растущей мощи российской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"На Западе мы видим растущие признаки паники. <…> Потому что широко распространенное заблуждение о том, что русские потерпят поражение еще летом после украинского контрнаступления, было окончательно разрушено", — отметил он.
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По словам эксперта, многие стали признавать превосходство российской армии над ВСУ по вооружению. При этом он добавил, что украинские войска отчаянно нуждаются в боеприпасах, нехватка которых становится все более ощутимой.
Официальные лица на Западе серьезно встревожены тем, что прокси-война не только не ослабила Москву, но и наоборот сделала ее армию еще сильнее, пояснил Меркурис. В результате в Европе понимают, что их военные не обладают потенциалом, чтобы противостоять России, резюмировал спикер.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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