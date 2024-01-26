"Европа в панике". В Британии сделали неожиданное заявление о ВС России
Эксперт Меркурис: Европа в панике из-за растущей военной мощи ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европа бьет тревогу из-за растущей мощи российской армии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"На Западе мы видим растущие признаки паники. <…> Потому что широко распространенное заблуждение о том, что русские потерпят поражение еще летом после украинского контрнаступления, было окончательно разрушено", — отметил он.
По словам эксперта, многие стали признавать превосходство российской армии над ВСУ по вооружению. При этом он добавил, что украинские войска отчаянно нуждаются в боеприпасах, нехватка которых становится все более ощутимой.
Официальные лица на Западе серьезно встревожены тем, что прокси-война не только не ослабила Москву, но и наоборот сделала ее армию еще сильнее, пояснил Меркурис. В результате в Европе понимают, что их военные не обладают потенциалом, чтобы противостоять России, резюмировал спикер.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.