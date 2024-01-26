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Российские ядерные силы обеспечены инфраструктурой, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.01.2024
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14:44 26.01.2024 (обновлено: 14:56 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/rossiya-1923664174.html
Российские ядерные силы обеспечены инфраструктурой, заявили в Минобороны
Российские ядерные силы обеспечены инфраструктурой, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.01.2024
Российские ядерные силы обеспечены инфраструктурой, заявили в Минобороны
Российские силы ядерного сдерживания инфраструктурно обеспечены в полном объеме, доложил главе военного ведомства РФ генералу армии Сергею Шойгу замминистра... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:44
2024-01-26T14:56
россия
оренбургская область
сергей шойгу
тимур иванов
плесецк
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские силы ядерного сдерживания инфраструктурно обеспечены в полном объеме, доложил главе военного ведомства РФ генералу армии Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов. "В рамках инфраструктурного обеспечения группировки сил и средств ядерного сдерживания выполнены все целевые мероприятия в установленные директивные сроки. Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае", - отметил замминистра на Едином дне приемки военной продукции. Также завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа на космодроме Плесецк, что позволяет осуществлять прием, хранение, обслуживание, предстартовую подготовку ракет-носителей "Ангара" всех типов.
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россия
оренбургская область
плесецк
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россия, оренбургская область, сергей шойгу, тимур иванов, плесецк
Россия, Оренбургская область, Сергей Шойгу, Тимур Иванов, Плесецк
Российские ядерные силы обеспечены инфраструктурой, заявили в Минобороны

Иванов: силы ядерного сдерживания инфраструктурно обеспечены в полном объеме

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкКосмодром Плесецк
Космодром Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Космодром Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские силы ядерного сдерживания инфраструктурно обеспечены в полном объеме, доложил главе военного ведомства РФ генералу армии Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов.
"В рамках инфраструктурного обеспечения группировки сил и средств ядерного сдерживания выполнены все целевые мероприятия в установленные директивные сроки. Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае", - отметил замминистра на Едином дне приемки военной продукции.
Также завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа на космодроме Плесецк, что позволяет осуществлять прием, хранение, обслуживание, предстартовую подготовку ракет-носителей "Ангара" всех типов.
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