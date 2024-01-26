https://ria.ru/20240126/rossiya-1923548977.html

Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России

Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России - РИА Новости, 26.01.2024

Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России

Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T04:41

2024-01-26T04:41

2024-01-26T10:11

россия

сша

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

снг

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Западу не удастся подорвать обстановку в России, но он продолжает свою линию на дестабилизацию ситуации, отметил Нарышкин. "Целей несколько – прежде всего, это гарантированная возможность под таким предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности", - пояснил директор СВР. "Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем "правительстве в изгнании", - сказал Нарышкин. ЦРУ США прорабатывает проект создания за пределами РФ виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией, говорил Нарышкин в декабре 2023 года на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске. В преддверии президентских выборов, предстоящих в России 15-17 марта нынешнего года, упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также на создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России, отмечал директор СВР. В январе пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина сообщило: в США считают, что российские стипендиаты американских программ, их более 80 тысяч, при "должной обработке" смогут стать стержнем "пятой колонны". Отмечалось, что США намерены активизировать работу с россиянами-выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ и для подготовки новых механизмов санкционного давления на Россию. Также сообщалось, что сотрудники американских спецслужб проведут в Риге 16-18 февраля тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>

https://ria.ru/20240126/rossiya-1923547719.html

https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923546179.html

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россия, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), снг, политика