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Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России - РИА Новости, 26.01.2024
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04:41 26.01.2024 (обновлено: 10:11 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/rossiya-1923548977.html
Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России
Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России - РИА Новости, 26.01.2024
Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России
Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:41
2024-01-26T10:11
россия
сша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
снг
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Западу не удастся подорвать обстановку в России, но он продолжает свою линию на дестабилизацию ситуации, отметил Нарышкин. "Целей несколько – прежде всего, это гарантированная возможность под таким предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности", - пояснил директор СВР. "Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем "правительстве в изгнании", - сказал Нарышкин. ЦРУ США прорабатывает проект создания за пределами РФ виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией, говорил Нарышкин в декабре 2023 года на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске. В преддверии президентских выборов, предстоящих в России 15-17 марта нынешнего года, упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также на создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России, отмечал директор СВР. В январе пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина сообщило: в США считают, что российские стипендиаты американских программ, их более 80 тысяч, при "должной обработке" смогут стать стержнем "пятой колонны". Отмечалось, что США намерены активизировать работу с россиянами-выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ и для подготовки новых механизмов санкционного давления на Россию. Также сообщалось, что сотрудники американских спецслужб проведут в Риге 16-18 февраля тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20240126/rossiya-1923547719.html
https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923546179.html
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россия, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), снг, политика
Россия, США, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), СНГ, Политика
Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России

Нарышкин: Запад пытается взбодрить уехавшую из России оппозицию

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад, вынашивая планы раскачать ситуацию в России, тем самым пытается взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Западу не удастся подорвать обстановку в России, но он продолжает свою линию на дестабилизацию ситуации, отметил Нарышкин.
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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"Целей несколько – прежде всего, это гарантированная возможность под таким предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности", - пояснил директор СВР.
"Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем "правительстве в изгнании", - сказал Нарышкин.
ЦРУ США прорабатывает проект создания за пределами РФ виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией, говорил Нарышкин в декабре 2023 года на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске. В преддверии президентских выборов, предстоящих в России 15-17 марта нынешнего года, упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также на создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России, отмечал директор СВР.
В январе пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина сообщило: в США считают, что российские стипендиаты американских программ, их более 80 тысяч, при "должной обработке" смогут стать стержнем "пятой колонны". Отмечалось, что США намерены активизировать работу с россиянами-выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента РФ и для подготовки новых механизмов санкционного давления на Россию. Также сообщалось, что сотрудники американских спецслужб проведут в Риге 16-18 февраля тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России
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РоссияСШАСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)СНГПолитика
 
 
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