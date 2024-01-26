https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923440074.html

Сергей Нарышкин: Западу не удастся устроить революцию в России

Сергей Нарышкин: Западу не удастся устроить революцию в России - РИА Новости, 26.01.2024

Сергей Нарышкин: Западу не удастся устроить революцию в России

Запад настолько уверовал в способность подорвать в собственных интересах обстановку в любой стране, что думает сделать то же самое и в России, но ничего не... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:00

2024-01-26T10:00

2024-01-26T10:49

интервью - авторы

интервью

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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Запад настолько уверовал в способность подорвать в собственных интересах обстановку в любой стране, что думает сделать то же самое и в России, но ничего не выйдет: по данным, имеющимся у Службы внешней разведки РФ, власти и спецслужбы западных стран видят, что положение внутри России стабильно, а народ объединился вокруг руководства страны. Об этом, а также о том, на что Запад может пойти, теряя свою гегемонию, зачем там обвиняют Россию в намерениях "напасть на НАТО", в интервью РИА Новости рассказал директор СВР Сергей Нарышкин. Беседовал специальный корреспондент Владимир Сычев.— Сергей Евгеньевич, в конце прошлого года в Минске на совещании с коллегами из спецслужб стран СНГ вы привели очень образное, яркое сравнение, сказав, что Запад сейчас напоминает раненого зверя, который в ярости мечется, нанося удары в разные стороны, и что эта ситуация очень опасна. На ваш взгляд, насколько действительно серьезны риски? Может ли Запад пойти на откровенную провокацию, может быть, даже вплоть до ядерной провокации, с тем чтобы обвинить в ней Россию и попытаться, что называется, смахнуть фигуры с мировой "шахматной доски", если проводить параллель с выражением Бжезинского, и переменить ситуацию в свою пользу?— Риски такие действительно существуют. Спровоцированный западным блоком кризис на территории бывшей Украинской Советской Социалистической республики дает массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники готовы пойти на самые гнусные провокации ради того, чтобы изменить ход событий в свою пользу. Вспомним хотя бы сбитый украинскими вооруженными силами малайзийский "Боинг" или омерзительную провокацию в Буче, в которой попытались обвинить Россию. Вспомним и апрель 2022 года, когда был нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, и Запад моментально обвинил в этом Россию, хотя очень быстро стало понятно, что эта ракета принадлежала вооруженным силам Украины.Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом украинских вооруженных формирований, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции. Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации.И сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока. Однако я хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны, тем более что в нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной.— Но вот в последнее время мы все чаще слышим из уст представителей западной элиты, из уст представителей военно-политического руководства западных стран заявления о том, что Россия якобы не остановится на Украине и ни больше ни меньше пойдет дальше и нападет на страны НАТО. Более того, сейчас уже даже таблоид Bild опубликовал некую карту будущих военных действий, где все подробно описано – как, по их сведениям, якобы Россия будет наступать. Как ко всему этому относиться? Не является ли это своего рода информационной подготовкой для, вообще говоря, будущей агрессии против нашей страны?— Вы правы в том, что это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран для того, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России.По закрытым социологическим опросам, которые проводятся в западных странах, видно, что население этих стран просто уже устало от украинского кризиса. Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского. И никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать. Ну а с тем, чтобы все-таки заставить население Соединенных Штатов, европейских стран думать иначе и осознавать, ради чего люди страдают, используется самый распространенный прием – попытка убедить население своих стран в возможности агрессии со стороны Российской Федерации.Кроме того, это еще и попытка, если хотите, запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с блоком НАТО. Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся.— Сергей Евгеньевич, вернемся к вашему выступлению в Минске на совещании глав спецслужб стран Содружества. Вы тогда сообщили о том, что, по имеющейся информации, ЦРУ готовит проект некоего "российского временного правительства" за рубежом, которое должно будет опираться на сеть подпольных ячеек в нашей стране. При всей кажущейся абсурдности этой ситуации мы понимаем, что Запад просто так ничего не делает. Но неужели Запад действительно всерьез рассчитывает реализовать такой сценарий в попытке раскачать ситуацию в нашей стране?— С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское, разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов. Действительно, надо отдать должное, на их счету и трагедия так называемой арабской весны с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой. На счету западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, и трагедия украинского "евромайдана", последствия которого мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня.И вот от такого "головокружения от успехов" западники подумали, что они таким же образом могут справиться и с Россией, и даже чуть ли не открыто обещали нам революцию и свержение законно избранной власти, законно избранного правительства. Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится.По нашим разведывательным данным мы ясно видим, что западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны. Но продолжают при этом свою линию. Целей несколько – прежде всего, это гарантированная возможность под таким предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности.Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем "правительстве в изгнании".Ну а что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу. — Если говорить об американском разведывательном сообществе, а конкретно главе ЦРУ Уильяме Бернсе, вы время от времени сообщали, что контактируете с ним. Вы говорили, что контакты с ЦРУ, во всяком случае, полезны в плане предотвращения конфликтов. Сообщалось, что и в прошлом году были такие контакты, в том числе вы обсуждали тему Украины. С тех пор общались ли вы с ним, и если да, то обсуждалась ли Украина?— Я еще раз хочу подчеркнуть, что диалог между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США, двумя самыми авторитетными разведслужбами мира, разведслужбами двух самых мощных ядерных держав, всегда полезен.А в условиях, когда мир находится в состоянии тектонического, буквально, сдвига в международных отношениях, сдвига от однополярного американоцентричного мира к более справедливому и безопасному полицентричному мироустройству, такой диалог и такие контакты просто необходимы. В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события.А что касается второй части вашего вопроса о содержании и формах этого диалога, то я бы сегодня ограничился тем, что скажу – Служба внешней разведки очень дорожит своим авторитетом и репутацией надежного и честного партнера, который соблюдает принятые договоренности.

https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html

https://ria.ru/20240121/zaes-1922573648.html

https://ria.ru/20240123/rolik-1922943793.html

https://ria.ru/20240112/ssha-1920833972.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О кознях Запада, единстве НАТО и попытках запугать Россию. Полная версия интервью Сергея Нарышкина Запад настолько уверовал в способность подорвать в собственных интересах обстановку в любой стране, что думает сделать то же самое и в России, но ничего не выйдет: по данным, имеющимся у Службы внешней разведки РФ, власти и спецслужбы западных стран видят, что положение внутри России стабильно, а народ объединился вокруг руководства страны. Об этом, а также о том, на что Запад может пойти, теряя свою гегемонию, зачем там обвиняют Россию в намерениях "напасть на НАТО", в интервью РИА Новости рассказал директор СВР Сергей Нарышкин. 2024-01-26T10:00 true PT13M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), нато