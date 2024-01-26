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Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России - РИА Новости, 26.01.2024
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04:06 26.01.2024 (обновлено: 10:12 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/rossiya-1923547719.html
Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России
Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России - РИА Новости, 26.01.2024
Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России
Служба внешней разведки РФ располагает информацией, что руководство и спецслужбы западных стран осознают, что ситуация в России стабильна, население... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:06
2024-01-26T10:12
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает информацией, что руководство и спецслужбы западных стран осознают, что ситуация в России стабильна, население объединилось вокруг политического руководства страны, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. "По нашим разведывательным данным мы ясно видим, что западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны", - сказал Нарышкин. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Политика
Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России

Нарышкин: Запад осознал, что народ России объединился вокруг руководства страны

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает информацией, что руководство и спецслужбы западных стран осознают, что ситуация в России стабильна, население объединилось вокруг политического руководства страны, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
"По нашим разведывательным данным мы ясно видим, что западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны", - сказал Нарышкин.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России
03:37
 
РоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Политика
 
 
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