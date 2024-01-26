https://ria.ru/20240126/rossiya-1923547719.html
Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России
Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России - РИА Новости, 26.01.2024
Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России
Служба внешней разведки РФ располагает информацией, что руководство и спецслужбы западных стран осознают, что ситуация в России стабильна, население... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:06
2024-01-26T04:06
2024-01-26T10:12
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает информацией, что руководство и спецслужбы западных стран осознают, что ситуация в России стабильна, население объединилось вокруг политического руководства страны, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. "По нашим разведывательным данным мы ясно видим, что западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны", - сказал Нарышкин. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Политика
Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России
Нарышкин: Запад осознал, что народ России объединился вокруг руководства страны