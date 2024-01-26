https://ria.ru/20240126/rossiya-1923547719.html

Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России

Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России - РИА Новости, 26.01.2024

Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России

Служба внешней разведки РФ располагает информацией, что руководство и спецслужбы западных стран осознают, что ситуация в России стабильна, население... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T04:06

2024-01-26T04:06

2024-01-26T10:12

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_0:108:3028:1811_1920x0_80_0_0_1279c237dff4ffbe2eb93381af95fec4.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает информацией, что руководство и спецслужбы западных стран осознают, что ситуация в России стабильна, население объединилось вокруг политического руководства страны, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. "По нашим разведывательным данным мы ясно видим, что западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны", - сказал Нарышкин. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>

https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923546179.html

россия

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2024

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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика