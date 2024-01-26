https://ria.ru/20240126/rogov-1923652571.html

Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом

Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом - РИА Новости, 26.01.2024

Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ядерным терроризмом подготовку западными спецслужбами... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:05

2024-01-26T14:05

2024-01-26T14:10

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ядерным терроризмом подготовку западными спецслужбами украинских диверсионно-разведывательных групп для провокаций в отношении российских атомных станций. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций в отношении АЭС в России. "Мы имеем дело с ядерным терроризмом. Подготовка ведется как по захвату атомных станций, прежде всего Запорожской АЭС, так и по организации терактов, включая подрывы линий электропередачи, трансформаторов и прочих инфраструктурно важных объектов, обеспечивающих безопасную работу атомных станций", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, объектом террористических атак может стать не только Запорожская АЭС, но также Курская АЭС и другие, до которых "террористы могут дотянуться". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923452736.html

https://ria.ru/20240123/germaniya-1922979859.html

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россия, днепр (город), владимир рогов, сергей нарышкин, сергей шойгу, курская аэс, запорожская аэс