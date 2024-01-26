Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 26.01.2024 (обновлено: 14:10 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/rogov-1923652571.html
Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом
Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом - РИА Новости, 26.01.2024
Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом
Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ядерным терроризмом подготовку западными спецслужбами... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:05
2024-01-26T14:10
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
владимир рогов
сергей нарышкин
сергей шойгу
курская аэс
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_5a0ba4df079403adcc38836ed321306e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ядерным терроризмом подготовку западными спецслужбами украинских диверсионно-разведывательных групп для провокаций в отношении российских атомных станций. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций в отношении АЭС в России. "Мы имеем дело с ядерным терроризмом. Подготовка ведется как по захвату атомных станций, прежде всего Запорожской АЭС, так и по организации терактов, включая подрывы линий электропередачи, трансформаторов и прочих инфраструктурно важных объектов, обеспечивающих безопасную работу атомных станций", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, объектом террористических атак может стать не только Запорожская АЭС, но также Курская АЭС и другие, до которых "террористы могут дотянуться". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923452736.html
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922979859.html
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_bc429ecd41c63cc5cdb2394a2e187f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепр (город), владимир рогов, сергей нарышкин, сергей шойгу, курская аэс, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Владимир Рогов, Сергей Нарышкин, Сергей Шойгу, Курская АЭС, Запорожская АЭС
Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом

Рогов назвал подготовку спецслужбами Запада украинских ДРГ ядерным терроризмом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ядерным терроризмом подготовку западными спецслужбами украинских диверсионно-разведывательных групп для провокаций в отношении российских атомных станций.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций в отношении АЭС в России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
ВСУ перешли к бандеровской тактике, рассказал Рогов
25 января, 16:10
"Мы имеем дело с ядерным терроризмом. Подготовка ведется как по захвату атомных станций, прежде всего Запорожской АЭС, так и по организации терактов, включая подрывы линий электропередачи, трансформаторов и прочих инфраструктурно важных объектов, обеспечивающих безопасную работу атомных станций", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, объектом террористических атак может стать не только Запорожская АЭС, но также Курская АЭС и другие, до которых "террористы могут дотянуться".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Итоги проекта Освобождение - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Рогов заявил, что бундесвер все больше превращается в вермахт
23 января, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Владимир РоговСергей НарышкинСергей ШойгуКурская АЭСЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала