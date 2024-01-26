Рогов назвал подготовку Западом украинских ДРГ ядерным терроризмом
Рогов назвал подготовку спецслужбами Запада украинских ДРГ ядерным терроризмом
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ядерным терроризмом подготовку западными спецслужбами украинских диверсионно-разведывательных групп для провокаций в отношении российских атомных станций.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций в отношении АЭС в России.
"Мы имеем дело с ядерным терроризмом. Подготовка ведется как по захвату атомных станций, прежде всего Запорожской АЭС, так и по организации терактов, включая подрывы линий электропередачи, трансформаторов и прочих инфраструктурно важных объектов, обеспечивающих безопасную работу атомных станций", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, объектом террористических атак может стать не только Запорожская АЭС, но также Курская АЭС и другие, до которых "террористы могут дотянуться".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.