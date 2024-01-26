https://ria.ru/20240126/putin-1923780838.html

Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО

Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО

Настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T23:00

2024-01-26T23:00

2024-01-26T23:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

санкт-петербург

анастасия ивлеева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии, заявил президент РФ Владимир Путин."Я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них, пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно", - сказал Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга.Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистской организацией и запрещено), а 6 января арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции.Как сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов, рэпер после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240126/putin-1923743902.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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владимир путин, общество, россия, санкт-петербург, анастасия ивлеева