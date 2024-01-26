Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 26.01.2024 (обновлено: 23:36 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/putin-1923780838.html
Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО
Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО
Настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:00
2024-01-26T23:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
санкт-петербург
анастасия ивлеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии, заявил президент РФ Владимир Путин."Я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них, пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно", - сказал Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга.Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистской организацией и запрещено), а 6 января арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции.Как сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов, рэпер после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240126/putin-1923743902.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, санкт-петербург, анастасия ивлеева
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Анастасия Ивлеева
Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО

Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО, а не из чудиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них, пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех людей, которые, уж извините, гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно", - сказал Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин
Вчера, 18:46
Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистской организацией и запрещено), а 6 января арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции.
Как сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов, рэпер после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссияСанкт-ПетербургАнастасия Ивлеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала