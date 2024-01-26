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Российский посол рассказал о поставках пшеницы в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024
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08:50 26.01.2024 (обновлено: 09:04 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/pshenitsa-1923561435.html
Российский посол рассказал о поставках пшеницы в ЦАР
Российский посол рассказал о поставках пшеницы в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024
Российский посол рассказал о поставках пшеницы в ЦАР
Россия поставила ЦАР в качестве гуманитарной продовольственной помощи 50 тысяч тонн пшеницы, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:50
2024-01-26T09:04
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россия
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александр бикантов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия поставила ЦАР в качестве гуманитарной продовольственной помощи 50 тысяч тонн пшеницы, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. "Власти ЦАР в лице президента Фостена-Арканжа Туадеры и премьер-министра Феликса Молуа выразили благодарность властям Российской Федерации за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы", - рассказал он. По словам посла, "ЦАР входит в тройку беднейших стран мира, большая часть населения живёт на один доллар США в день". "Российское зерно позволит частично решить продовольственную проблему в стране, особенно в контексте массового притока беженцев из Судана и Чада", - заключил он. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html
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в мире, россия, цар, александр бикантов
В мире, Россия, ЦАР, Александр Бикантов
Российский посол рассказал о поставках пшеницы в ЦАР

Посол Бикантов: Россия поставила ЦАР 50 тыс тонн пшеницы как гуманитарную помощь

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия поставила ЦАР в качестве гуманитарной продовольственной помощи 50 тысяч тонн пшеницы, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов.
"Власти ЦАР в лице президента Фостена-Арканжа Туадеры и премьер-министра Феликса Молуа выразили благодарность властям Российской Федерации за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы", - рассказал он.
По словам посла, "ЦАР входит в тройку беднейших стран мира, большая часть населения живёт на один доллар США в день". "Российское зерно позволит частично решить продовольственную проблему в стране, особенно в контексте массового притока беженцев из Судана и Чада", - заключил он.
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