Сторонники оппозиции в Сербии перекрыли улицу перед Конституционным судом

БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" вечером в пятницу перекрыли движение на улице у здания Конституционного суда, передает корреспондент РИА Новости. Около 500 сторонников прозападной оппозиции собрались около 18.00 (20.00 мск) у входа в Конституционный суд и перекрыли движение на бульваре Краля Александра, рядом расположена Скупщина - парламент Сербии. Несколько активистов с плакатами поднялись на ступени суда, из колонок звучит рок и регги. Полиция перенаправляет транспорт в объезд. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" на последнем протесте 16 января перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) заявили, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента. РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 и 30 декабря и 2 января выборов в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов. По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине. Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", перекрывшие улицу перед Конституционным судом в Белграде. 26 января 2024
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БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" вечером в пятницу перекрыли движение на улице у здания Конституционного суда, передает корреспондент РИА Новости.
Около 500 сторонников прозападной оппозиции собрались около 18.00 (20.00 мск) у входа в Конституционный суд и перекрыли движение на бульваре Краля Александра, рядом расположена Скупщина - парламент Сербии.
Несколько активистов с плакатами поднялись на ступени суда, из колонок звучит рок и регги. Полиция перенаправляет транспорт в объезд.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" на последнем протесте 16 января перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) заявили, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента.
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РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 и 30 декабря и 2 января выборов в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда.
Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов.
По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине.
Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.
Прозападные протесты в Сербии провалились, считает эксперт
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