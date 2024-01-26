https://ria.ru/20240126/protest-1923762521.html

Сторонники оппозиции в Сербии перекрыли улицу перед Конституционным судом

Сторонники оппозиции в Сербии перекрыли улицу перед Конституционным судом - РИА Новости, 26.01.2024

Сторонники оппозиции в Сербии перекрыли улицу перед Конституционным судом

Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" вечером в пятницу перекрыли движение на улице у здания Конституционного суда, передает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:32

2024-01-26T20:32

2024-01-26T20:50

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БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" вечером в пятницу перекрыли движение на улице у здания Конституционного суда, передает корреспондент РИА Новости. Около 500 сторонников прозападной оппозиции собрались около 18.00 (20.00 мск) у входа в Конституционный суд и перекрыли движение на бульваре Краля Александра, рядом расположена Скупщина - парламент Сербии. Несколько активистов с плакатами поднялись на ступени суда, из колонок звучит рок и регги. Полиция перенаправляет транспорт в объезд. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" на последнем протесте 16 января перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) заявили, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента. РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 и 30 декабря и 2 января выборов в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов. По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине. Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20240103/serbiya-1919550792.html

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в мире, белград (город), александр вучич, сербия, рик, сербская прогрессивная партия (спп), ивица дачич