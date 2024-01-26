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Путин: ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ

Путин: ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024

Путин: ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ

Главное разведывательное управление Минобороны Украины знало, что на борту российского самолета Ил-76 находились военнопленные ВСУ, заявил президент Владимир... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:01

2024-01-26T19:01

2024-01-26T20:33

крушение ил-76 в белгородской области

специальная военная операция на украине

ил-76

украина

госдума рф

вооруженные силы украины

владимир путин

виктор бондарев

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Главное разведывательное управление Минобороны Украины знало, что на борту российского самолета Ил-76 находились военнопленные ВСУ, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО в Санкт-Петербурге."Весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершаются ежедневно. В том числе, и в отношении собственных граждан <...> Сбили наш самолет Ил-76 со своими военнослужащими. <...> В Главном управлении разведки знали, что мы туда везли военнослужащих, 65 человек, а всего было запланировано, по-моему, 190. И зная об этом, нанесли удар по самолету", — сказал глава государства.Путин уточнил, что изъятые с места крушения средства поражения говорят о том, что речь идет о ракете, выпущенной либо из американской системы ПВО Patriot, либо из комплекса французского производства. "Через пару-тройку дней будет точный ответ дан", — указал российский лидер. При этом он допустил, что ВСУ совершили запуск, поскольку их плохо научили пользоваться предоставленными средствами противовоздушной обороны. "Не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11 часов 10 минут", — пояснил президент.Как подчеркнул Путин, итоги расследования по делу Ил-76 обнародуют "по максимуму"."Там черные ящики есть, все сейчас будет собрано, показано. Попрошу следственный комитет, чтобы <...> по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло", — отметил он.В заключение глава государства выразил соболезнования родным россиян, погибших при крушении самолета.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

https://ria.ru/20240126/sk-1923709843.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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"Знали, что мы туда везли военнослужащих" – Путин о сбитом Украиной Ил-76 "Знали, что мы туда везли военнослужащих" – Путин о сбитом Украиной Ил-76 2024-01-26T19:01 true PT0M51S

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