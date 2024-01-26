https://ria.ru/20240126/peterburg-1923784636.html
Путин рассказал о федеральной поддержке Петербурга
Путин рассказал о федеральной поддержке Петербурга - РИА Новости, 26.01.2024
Путин рассказал о федеральной поддержке Петербурга
Федеральный центр помогал и будет помогать Санкт-Петербургу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию агломерации,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:41
2024-01-26T23:41
2024-01-26T23:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Федеральный центр помогал и будет помогать Санкт-Петербургу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию агломерации, глава государства отметил готовность федерации "раскошелиться". "Александр Дмитриевич (Беглов, губернатор Петербурга - ред.) так хитро улыбается, он здесь мне дифирамбы пел и думает, что мы сейчас раскошелимся. Мы раскошелимся действительно, это правильно, и федерация помогала и всегда будет помогать Петербургу", — заявил Путин.Беглов в пятницу принял участие в совещании по социально-экономическому развитию агломерации Санкт-Петербурга в режиме видеоконференции, которое провел президент РФ Владимир Путин."Этот год, Владимир Владимирович, был непростым, но успешным. Мы – я имею в виду ленинградцев-петербуржцев – 1 триллион 148 миллиардов рублей доходов бюджета собрали в 2023 году и 1 триллион рублей инвестиций привлекли в основной капитал предприятий. Это рекордные цифры на сегодняшний день", – рассказал губернатор Петербурга.Он добавил также, что в Петербурге в настоящее время реализуется ряд масштабных проектов, которые предопределят развитие города на долгосрочную перспективу."Мы подготовили и запустили новые проекты, которые на десятилетия вперед определяют облик Петербурга XXI века... Среди них скоростная трамвайная линия "Купчино – Шушары – Славянка",... федеральный морской курорт "Горская",... строительство новых университетских кампусов, метро через (аэропорт) "Пулково" в "Экспофорум"... и ряд других проектов", – отметил Беглов.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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санкт-петербург, владимир путин, россия, экономика
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о федеральной поддержке Петербурга
Путин: федеральные власти помогали и будут помогать Петербургу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Федеральный центр помогал и будет помогать Санкт-Петербургу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию агломерации, глава государства отметил готовность федерации "раскошелиться".
"Александр Дмитриевич (Беглов, губернатор Петербурга - ред.) так хитро улыбается, он здесь мне дифирамбы пел и думает, что мы сейчас раскошелимся. Мы раскошелимся действительно, это правильно, и федерация помогала и всегда будет помогать Петербургу", — заявил Путин.
Беглов в пятницу принял участие в совещании по социально-экономическому развитию агломерации Санкт-Петербурга в режиме видеоконференции, которое провел президент РФ Владимир Путин.
"Этот год, Владимир Владимирович, был непростым, но успешным. Мы – я имею в виду ленинградцев-петербуржцев – 1 триллион 148 миллиардов рублей доходов бюджета собрали в 2023 году и 1 триллион рублей инвестиций привлекли в основной капитал предприятий. Это рекордные цифры на сегодняшний день", – рассказал губернатор Петербурга.
Он добавил также, что в Петербурге в настоящее время реализуется ряд масштабных проектов, которые предопределят развитие города на долгосрочную перспективу.
"Мы подготовили и запустили новые проекты, которые на десятилетия вперед определяют облик Петербурга XXI века... Среди них скоростная трамвайная линия "Купчино – Шушары – Славянка",... федеральный морской курорт "Горская",... строительство новых университетских кампусов, метро через (аэропорт) "Пулково
" в "Экспофорум"... и ряд других проектов", – отметил Беглов.
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