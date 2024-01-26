https://ria.ru/20240126/peskov-1923623416.html

Путин в пятницу проведет встречу с участниками СВО

Путин в пятницу проведет встречу с участниками СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путин в пятницу проведет встречу с участниками СВО

Президент России Владимир Путин в пятницу 26 января проведет встречу со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета -... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:43

2024-01-26T12:43

2024-01-26T12:59

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

россия

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу 26 января проведет встречу со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета - участниками специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."До совещания, упомянутого мной выше (по развитию Санкт-Петербурга - ред.), Путин посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Тоже очень важное учебное заведение, которое находится под Минобрнауки, курирует его. Путин подробно ознакомится с комплексом зданий всех объектов: и учебных, и лабораторных, и спортивных, и медицинских, которые функционируют в рамках этого университета. Пообщается с преподавателями, отдельно в этом университете состоится очень важное общение со студентами - участниками специальной военной операции", - сказал Песков.Он отметил, что общение будет проходить в формате свободной беседы, она будет доступна для средств массовой информации полностью."Вот сегодняшний план президента, тоже день насыщенный. Завтра президент продолжает работать в Санкт-Петербурге, по завтрашней программе мы дополнительно вас проинформируем", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240126/putin-1923599791.html

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дмитрий песков, россия, санкт-петербург, владимир путин