Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/perchatki-1923738361.html
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки - РИА Новости, 26.01.2024
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подарит президенту России Владимиру Путину перчатки, так как на улице очень холодно. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:24
2024-01-26T18:24
общество
россия
владимир путин
ленинград
валентина матвиенко
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b28dd6259e2b30ead362d0cd1d89f9ba.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подарит президенту России Владимиру Путину перчатки, так как на улице очень холодно. Президент РФ Владимир Путин в пятницу дал разрешение на начало строительства атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с президентом в ней участвовала и Матвиенко. "Я сказала: "Владимир Владимирович, я Вам подарю перчатки, Вы без перчаток. Очень холодно на улицах", — сказала Матвиенко журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, о чём она разговаривала с президентом после церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград". Парламентарий подчеркнула, что надо "беречь президента". "Его здоровье — это здоровье нашей страны", — резюмировала политик.
https://ria.ru/20231215/shapka-1916126414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6c519ed36d40216cbe3bd50bf6a58e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, ленинград, валентина матвиенко, балтийский завод
Общество, Россия, Владимир Путин, Ленинград, Валентина Матвиенко, Балтийский завод
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки

Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки из-за холода на улице

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подарит президенту России Владимиру Путину перчатки, так как на улице очень холодно.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу дал разрешение на начало строительства атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с президентом в ней участвовала и Матвиенко.
"Я сказала: "Владимир Владимирович, я Вам подарю перчатки, Вы без перчаток. Очень холодно на улицах", — сказала Матвиенко журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, о чём она разговаривала с президентом после церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград".
Парламентарий подчеркнула, что надо "беречь президента". "Его здоровье — это здоровье нашей страны", — резюмировала политик.
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки
15 декабря 2023, 22:19
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЛенинградВалентина МатвиенкоБалтийский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала