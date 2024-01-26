https://ria.ru/20240126/perchatki-1923738361.html
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки - РИА Новости, 26.01.2024
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подарит президенту России Владимиру Путину перчатки, так как на улице очень холодно. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:24
2024-01-26T18:24
2024-01-26T18:24
общество
россия
владимир путин
ленинград
валентина матвиенко
балтийский завод
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подарит президенту России Владимиру Путину перчатки, так как на улице очень холодно. Президент РФ Владимир Путин в пятницу дал разрешение на начало строительства атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с президентом в ней участвовала и Матвиенко. "Я сказала: "Владимир Владимирович, я Вам подарю перчатки, Вы без перчаток. Очень холодно на улицах", — сказала Матвиенко журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, о чём она разговаривала с президентом после церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград". Парламентарий подчеркнула, что надо "беречь президента". "Его здоровье — это здоровье нашей страны", — резюмировала политик.
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общество, россия, владимир путин, ленинград, валентина матвиенко, балтийский завод
Общество, Россия, Владимир Путин, Ленинград, Валентина Матвиенко, Балтийский завод
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки
Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки из-за холода на улице