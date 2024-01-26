https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923767664.html

Россия намерена развивать отношения с Южной Кореей

Россия намерена развивать отношения с Южной Кореей - РИА Новости, 26.01.2024

Россия намерена развивать отношения с Южной Кореей

Москва настроена сохранять и развивать с Сеулом потенциал сотрудничества, если к этому будут готовы в Южной Корее, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:09

2024-01-26T21:09

2024-01-26T21:09

россия

южная корея

сеул

сергей лавров

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва настроена сохранять и развивать с Сеулом потенциал сотрудничества, если к этому будут готовы в Южной Корее, заявили в МИД России. "Москва настроена на совместную работу с Сеулом по сохранению потенциала двустороннего сотрудничества и созданию условий для его дальнейшего развития в более благоприятных международных условиях в той мере, в какой к этому будут готовы южнокорейские партнеры", - говорится в ответах российского дипведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова. В МИД России отметили позитивные моменты в отношениях с Южной Кореей, которые в 2023 году "проходили испытание на прочность". Несмотря на то что Сеул присоединился к санкциям, заморозил реализацию совместных проектов, а также обвинял Россию в "военном сотрудничестве" с КНДР, южнокорейский бизнес не разорвал свои связи с РФ. "Это относится в том числе к южнокорейскому бизнесу, который официально не объявлял об уходе с российского рынка, стремясь зарезервировать за собой возможность восстановить утраченное сотрудничество в практических областях. Показательным примером в связи с этим стало возобновление на днях работы автозавода "Хендэ мотор" под Санкт-Петербургом после двухлетнего перерыва", - подчеркнули в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20231129/aziaty-1912481820.html

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россия, южная корея, сеул, сергей лавров, в мире