Россия намерена развивать отношения с Южной Кореей
МИД: Россия настроена сохранять и развивать отношения с Южной Кореей
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва настроена сохранять и развивать с Сеулом потенциал сотрудничества, если к этому будут готовы в Южной Корее, заявили в МИД России.
"Москва настроена на совместную работу с Сеулом по сохранению потенциала двустороннего сотрудничества и созданию условий для его дальнейшего развития в более благоприятных международных условиях в той мере, в какой к этому будут готовы южнокорейские партнеры", - говорится в ответах российского дипведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В МИД России отметили позитивные моменты в отношениях с Южной Кореей, которые в 2023 году "проходили испытание на прочность". Несмотря на то что Сеул присоединился к санкциям, заморозил реализацию совместных проектов, а также обвинял Россию в "военном сотрудничестве" с КНДР, южнокорейский бизнес не разорвал свои связи с РФ.
"Это относится в том числе к южнокорейскому бизнесу, который официально не объявлял об уходе с российского рынка, стремясь зарезервировать за собой возможность восстановить утраченное сотрудничество в практических областях. Показательным примером в связи с этим стало возобновление на днях работы автозавода "Хендэ мотор" под Санкт-Петербургом после двухлетнего перерыва", - подчеркнули в российском дипведомстве.