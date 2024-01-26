Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла"
Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла" за главные роли в кино
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнна Михалкова на ХХII церемонии вручения премии "Золотой орел"
Анна Михалкова на ХХII церемонии вручения премии "Золотой орел"
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские актеры Анна Михалкова и Александр Яценко получили призы за главные женскую и мужскую роли в кинопремии "Золотой орел" в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения премии проходит в пятницу в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
"В этом фильме я показала все: и свой богатый внутренний мир, и, так сказать, экстерьер", — сказала Михалкова, получая приз за роль в фильме Анны Меликян "Чувства Анны".
За победу в этой номинации боролись Юлия Пересильд и Любовь Константинова.
Александр Яценко получил уже второй приз на церемонии - на этот раз за главную роль в фильме "Праведник".
На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, она вручается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.