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Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла" - РИА Новости, 26.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:53 26.01.2024 (обновлено: 22:56 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/orel-1923780246.html
Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла"
Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла" - РИА Новости, 26.01.2024
Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла"
Российские актеры Анна Михалкова и Александр Яценко получили призы за главные женскую и мужскую роли в кинопремии "Золотой орел" в 2023 году, передает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T22:53
2024-01-26T22:56
россия
мосфильм
александр яценко
анна михалкова
анна меликян
культура
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские актеры Анна Михалкова и Александр Яценко получили призы за главные женскую и мужскую роли в кинопремии "Золотой орел" в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония вручения премии проходит в пятницу в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "В этом фильме я показала все: и свой богатый внутренний мир, и, так сказать, экстерьер", — сказала Михалкова, получая приз за роль в фильме Анны Меликян "Чувства Анны". За победу в этой номинации боролись Юлия Пересильд и Любовь Константинова. Александр Яценко получил уже второй приз на церемонии - на этот раз за главную роль в фильме "Праведник". На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, она вручается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.
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россия, мосфильм, александр яценко, анна михалкова, анна меликян
Россия, Мосфильм, Александр Яценко, Анна Михалкова, Анна Меликян, Культура
Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла"

Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла" за главные роли в кино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнна Михалкова на ХХII церемонии вручения премии "Золотой орел"
Анна Михалкова на ХХII церемонии вручения премии Золотой орел - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Анна Михалкова на ХХII церемонии вручения премии "Золотой орел"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские актеры Анна Михалкова и Александр Яценко получили призы за главные женскую и мужскую роли в кинопремии "Золотой орел" в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения премии проходит в пятницу в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
"В этом фильме я показала все: и свой богатый внутренний мир, и, так сказать, экстерьер", — сказала Михалкова, получая приз за роль в фильме Анны Меликян "Чувства Анны".
За победу в этой номинации боролись Юлия Пересильд и Любовь Константинова.
Александр Яценко получил уже второй приз на церемонии - на этот раз за главную роль в фильме "Праведник".
На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, она вручается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.
Премия Золотой орел - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин поприветствовал лауреатов церемонии вручения премии "Золотой орел"
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КультураРоссияМосфильмАлександр ЯценкоАнна МихалковаАнна Меликян
 
 
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