https://ria.ru/20240126/orel-1923780246.html

Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла"

Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла" - РИА Новости, 26.01.2024

Актеры Михалкова и Яценко получили "Золотого орла"

Российские актеры Анна Михалкова и Александр Яценко получили призы за главные женскую и мужскую роли в кинопремии "Золотой орел" в 2023 году, передает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:53

2024-01-26T22:53

2024-01-26T22:56

россия

мосфильм

александр яценко

анна михалкова

анна меликян

культура

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские актеры Анна Михалкова и Александр Яценко получили призы за главные женскую и мужскую роли в кинопремии "Золотой орел" в 2023 году, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония вручения премии проходит в пятницу в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "В этом фильме я показала все: и свой богатый внутренний мир, и, так сказать, экстерьер", — сказала Михалкова, получая приз за роль в фильме Анны Меликян "Чувства Анны". За победу в этой номинации боролись Юлия Пересильд и Любовь Константинова. Александр Яценко получил уже второй приз на церемонии - на этот раз за главную роль в фильме "Праведник". На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, она вручается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.

https://ria.ru/20240126/kinopremiya-1923758633.html

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россия, мосфильм, александр яценко, анна михалкова, анна меликян