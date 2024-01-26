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ОПК в разы нарастил производство оружия и боеприпасов, заявил Шойгу
ОПК в разы нарастил производство оружия и боеприпасов, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.01.2024
ОПК в разы нарастил производство оружия и боеприпасов, заявил Шойгу
Российская оборонная промышленность в разы нарастила производство оружия и боеприпасов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги поставок вооружений... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:44
2024-01-26T12:44
2024-01-26T13:24
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российская оборонная промышленность в разы нарастила производство оружия и боеприпасов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги поставок вооружений и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры в 2023 году. "В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда", — сказал генерал армии.Он пояснил, что такого результата удалось достичь благодаря эффективной работе Минобороны и организаций ОПК. На многих предприятиях ввели в строй новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.Наращивание производства потребовало привлечения большого числа квалифицированных специалистов, некоторые предприятия перешли на круглосуточный график работы, продолжил Шойгу."Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск", — подчеркнул министр.Говоря о работе военно-строительного комплекса, глава Минобороны отметил, что в минувшем году в сжатые сроки без потери качества работ удалось сдать объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения, всего построено 2772 здания и сооружения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
ОПК в разы нарастил производство оружия и боеприпасов, заявил Шойгу
Шойгу: благодаря работе МО и ОПК производство вооружений выросло в разы
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Российская оборонная промышленность в разы нарастила производство оружия и боеприпасов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги поставок вооружений
и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры в 2023 году.
«
"В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда", — сказал генерал армии.
Он пояснил, что такого результата удалось достичь благодаря эффективной работе Минобороны и организаций ОПК. На многих предприятиях ввели в строй новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.
Наращивание производства потребовало привлечения большого числа квалифицированных специалистов, некоторые предприятия перешли на круглосуточный график работы, продолжил Шойгу.
«
"Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск", — подчеркнул министр.
Говоря о работе военно-строительного комплекса, глава Минобороны отметил, что в минувшем году в сжатые сроки без потери качества работ удалось сдать объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения, всего построено 2772 здания и сооружения.
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