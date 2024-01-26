В центре Вены начался митинг против правых сил
Несколько тысяч человек собрались в центре Вены на митинг против правых сил
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Несколько тысяч человек пришли к парламенту Австрии в центре Вены на митинг против правых радикалов, несмотря на проливной дождь, передает корреспондент РИА Новости.
В Вене в 18.00 (20.00 мск) начался митинг против правых экстремистов и расистов. Несмотря на проливной дождь, в центре города у парламента собрались тысячи людей.
"Мы не можем ждать, нам нужно четко заявить позицию против антисемитизма и расизма… Нам нужна политика, которая никого не унижает…, политика, которая четко выступает против расизма… Мы против расизма, мы против правых", - заявили организаторы акции со сцены, подчеркнув, что участники митинга выступают против политики Австрийской партии свободы во главе с Гербертом Киклем, популярность которой в последнее время в республике растет.
Организаторы заявили, что в акции не допускается использование национальных флагов. Несмотря на это, несколько человек пришли с палестинскими флагами и флагами ЕС. Ранее полиция Вены сообщала, что в пятничном митинге могут участвовать до 15 тысяч человек.
Инициаторами демонстрации "В защиту демократии!" в Вене стали три неправительственные организации: Климатическое движение Fridays for Future Vienna, антирасистская инициатива Black Voices и Платформа за гуманную политику предоставления убежища. Также их поддержали Социал-демократическая партия Австрии, "зеленые", благотворительная организация Каритас и другие. Аналогичные митинги были анонсированы в австрийских городах Инсбрук и Зальцбург.
Ранее подобные митинги прошли в Германии. Официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль заявил, что более 900 тысяч жителей его страны вышли в прошлые выходные на улицы страны на акции протеста против праворадикалов и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).