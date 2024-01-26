https://ria.ru/20240126/miting-1923765019.html

В центре Вены начался митинг против правых сил

В центре Вены начался митинг против правых сил - РИА Новости, 26.01.2024

В центре Вены начался митинг против правых сил

Несколько тысяч человек пришли к парламенту Австрии в центре Вены на митинг против правых радикалов, несмотря на проливной дождь, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:51

2024-01-26T20:51

2024-01-26T21:06

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Несколько тысяч человек пришли к парламенту Австрии в центре Вены на митинг против правых радикалов, несмотря на проливной дождь, передает корреспондент РИА Новости. В Вене в 18.00 (20.00 мск) начался митинг против правых экстремистов и расистов. Несмотря на проливной дождь, в центре города у парламента собрались тысячи людей. "Мы не можем ждать, нам нужно четко заявить позицию против антисемитизма и расизма… Нам нужна политика, которая никого не унижает…, политика, которая четко выступает против расизма… Мы против расизма, мы против правых", - заявили организаторы акции со сцены, подчеркнув, что участники митинга выступают против политики Австрийской партии свободы во главе с Гербертом Киклем, популярность которой в последнее время в республике растет. Организаторы заявили, что в акции не допускается использование национальных флагов. Несмотря на это, несколько человек пришли с палестинскими флагами и флагами ЕС. Ранее полиция Вены сообщала, что в пятничном митинге могут участвовать до 15 тысяч человек. Инициаторами демонстрации "В защиту демократии!" в Вене стали три неправительственные организации: Климатическое движение Fridays for Future Vienna, антирасистская инициатива Black Voices и Платформа за гуманную политику предоставления убежища. Также их поддержали Социал-демократическая партия Австрии, "зеленые", благотворительная организация Каритас и другие. Аналогичные митинги были анонсированы в австрийских городах Инсбрук и Зальцбург. Ранее подобные митинги прошли в Германии. Официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль заявил, что более 900 тысяч жителей его страны вышли в прошлые выходные на улицы страны на акции протеста против праворадикалов и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923759266.html

https://ria.ru/20240126/protest-1923708861.html

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в мире, вена, германия, австрия, австрийская партия свободы, евросоюз