https://ria.ru/20240126/madonna-1923679690.html

Представители Мадонны объяснили задержку концерта в Нью-Йорке

Представители Мадонны объяснили задержку концерта в Нью-Йорке - РИА Новости, 26.01.2024

Представители Мадонны объяснили задержку концерта в Нью-Йорке

Менеджеры и организаторы концерта Мадонны объяснили техническими неполадками задержку выступления звезды, из-за которой фанаты подали на нее в суд, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:55

2024-01-26T15:55

2024-01-26T15:56

шоубиз

северная америка

бруклин

нью-йорк (город)

мадонна

знаменитости

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747669017_0:371:2047:1522_1920x0_80_0_0_019c0fd2bb399b42c3a2716db6826c9a.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Менеджеры и организаторы концерта Мадонны объяснили техническими неполадками задержку выступления звезды, из-за которой фанаты подали на нее в суд, сообщает Billboard со ссылкой на представителей артистки."Шоу в Северной Америке в "Барклайс" в Бруклине начинались как было запланировано, за исключением технических проблем 13 декабря во время проверки звука", — цитирует издание представителей певицы.Именно проблема с саундчеком и привела к смещению начала выступления. "Это вызвало задержку, которая была хорошо задокументирована в сообщениях прессы того времени", — пишет издание. Команда менеджеров Мадонны и организаторы концерта компания Live Nation заявили, что будут "решительно защищать" певицу в суде.Ранее фанаты Мадонны Майкл Фэллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на звезду за то, что она невовремя начала свой концерт в Нью-Йорке.Выступление 13 декабря началось после 22:45, хотя в билетах было заявлено — 20:30. В итоге шоу закончилось в час ночи, общественный транспорт уже не работал, фанатам пришлось брать такси. Фэллоуз и Хэдден потратились и не выспались, после чего отправились в суд и написали на Мадонну заявление.Поп-дива уже сталкивалась с аналогичными ситуациями в 2019 и 2020 годах в ходе тура Madame X. Тогда один из исков был отозван, а второй решен во внесудебном порядке.

https://ria.ru/20231017/madonna-1903373284.html

северная америка

бруклин

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

северная америка, бруклин, нью-йорк (город), мадонна, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес