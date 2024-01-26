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Представители Мадонны объяснили задержку концерта в Нью-Йорке - РИА Новости, 26.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:55 26.01.2024 (обновлено: 15:56 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/madonna-1923679690.html
Представители Мадонны объяснили задержку концерта в Нью-Йорке
Представители Мадонны объяснили задержку концерта в Нью-Йорке - РИА Новости, 26.01.2024
Представители Мадонны объяснили задержку концерта в Нью-Йорке
Менеджеры и организаторы концерта Мадонны объяснили техническими неполадками задержку выступления звезды, из-за которой фанаты подали на нее в суд, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:55
2024-01-26T15:56
шоубиз
северная америка
бруклин
нью-йорк (город)
мадонна
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Менеджеры и организаторы концерта Мадонны объяснили техническими неполадками задержку выступления звезды, из-за которой фанаты подали на нее в суд, сообщает Billboard со ссылкой на представителей артистки."Шоу в Северной Америке в "Барклайс" в Бруклине начинались как было запланировано, за исключением технических проблем 13 декабря во время проверки звука", — цитирует издание представителей певицы.Именно проблема с саундчеком и привела к смещению начала выступления. "Это вызвало задержку, которая была хорошо задокументирована в сообщениях прессы того времени", — пишет издание. Команда менеджеров Мадонны и организаторы концерта компания Live Nation заявили, что будут "решительно защищать" певицу в суде.Ранее фанаты Мадонны Майкл Фэллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на звезду за то, что она невовремя начала свой концерт в Нью-Йорке.Выступление 13 декабря началось после 22:45, хотя в билетах было заявлено — 20:30. В итоге шоу закончилось в час ночи, общественный транспорт уже не работал, фанатам пришлось брать такси. Фэллоуз и Хэдден потратились и не выспались, после чего отправились в суд и написали на Мадонну заявление.Поп-дива уже сталкивалась с аналогичными ситуациями в 2019 и 2020 годах в ходе тура Madame X. Тогда один из исков был отозван, а второй решен во внесудебном порядке.
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северная америка, бруклин, нью-йорк (город), мадонна, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
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Представители Мадонны объяснили задержку концерта в Нью-Йорке

Менеджеры Мадонны объяснили техническими неполадками задержку концерта звезды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПевица Мадонна
Певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Певица Мадонна
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Менеджеры и организаторы концерта Мадонны объяснили техническими неполадками задержку выступления звезды, из-за которой фанаты подали на нее в суд, сообщает Billboard со ссылкой на представителей артистки.
«
"Шоу в Северной Америке в "Барклайс" в Бруклине начинались как было запланировано, за исключением технических проблем 13 декабря во время проверки звука", — цитирует издание представителей певицы.
Именно проблема с саундчеком и привела к смещению начала выступления.
«
"Это вызвало задержку, которая была хорошо задокументирована в сообщениях прессы того времени", — пишет издание.
Команда менеджеров Мадонны и организаторы концерта компания Live Nation заявили, что будут "решительно защищать" певицу в суде.
Ранее фанаты Мадонны Майкл Фэллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на звезду за то, что она невовремя начала свой концерт в Нью-Йорке.
Выступление 13 декабря началось после 22:45, хотя в билетах было заявлено — 20:30. В итоге шоу закончилось в час ночи, общественный транспорт уже не работал, фанатам пришлось брать такси.
Фэллоуз и Хэдден потратились и не выспались, после чего отправились в суд и написали на Мадонну заявление.
Поп-дива уже сталкивалась с аналогичными ситуациями в 2019 и 2020 годах в ходе тура Madame X. Тогда один из исков был отозван, а второй решен во внесудебном порядке.
Мадонна - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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ШоубизСеверная АмерикаБруклинНью-Йорк (город)МадоннаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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