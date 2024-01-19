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Фанаты Мадонны подали на певицу в суд за задержку концерта - РИА Новости, 19.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:47 19.01.2024 (обновлено: 18:47 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/madonna-1922357424.html
Фанаты Мадонны подали на певицу в суд за задержку концерта
Фанаты Мадонны подали на певицу в суд за задержку концерта - РИА Новости, 19.01.2024
Фанаты Мадонны подали на певицу в суд за задержку концерта
Два поклонника Мадонны Майкл Фэллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на певицу за то, что она невовремя начала свой концерт в Нью-Йорке, сообщает ABC News. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:47
2024-01-19T18:47
шоубиз
нью-йорк (город)
мадонна
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новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Два поклонника Мадонны Майкл Фэллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на певицу за то, что она невовремя начала свой концерт в Нью-Йорке, сообщает ABC News.Фэллоуз и Хэдден приобрели билеты на гастрольный концерт суперзвезды Celebration 13 декабря. В них было указано, что шоу начнется в 20:30, но Мадонна вышла на сцену только после 22:45, а ушла с нее только в час ночи. Общественный транспорт уже не работал, фанатам пришлось брать такси. Кроме того, они плохо себя чувствовали, так как мало спали и рано встали на работу на следующий день. По мнению Фэллоуза и Хэддена, певица повела себя "легкомысленно". Она пообещала зрителям начать концерт в 20:30, заведомо зная, что он не начнется вовремя. Истцы не исключают и коллективного иска, если к ним еще присоединятся зрители. По информации издания, другие гастрольные туры Мадонны тоже задерживались.Каким образом Мадонна должна возместить ущерб фанатам, в иске не сказано. Поп-дива уже сталкивалась с аналогичными ситуациями в 2019 и 2020 годах в ходе тура Madame X. Тогда один из исков был отозван, а второй решен во внесудебном порядке.
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нью-йорк (город), мадонна, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Мадонна, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Фанаты Мадонны подали на певицу в суд за задержку концерта

Два поклонника Мадонны из Нью-Йорка подали на нее в суд из-за задержки концерта

© AP Photo / Chris PizzelloМадонна
Мадонна - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Мадонна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Два поклонника Мадонны Майкл Фэллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на певицу за то, что она невовремя начала свой концерт в Нью-Йорке, сообщает ABC News.
Фэллоуз и Хэдден приобрели билеты на гастрольный концерт суперзвезды Celebration 13 декабря. В них было указано, что шоу начнется в 20:30, но Мадонна вышла на сцену только после 22:45, а ушла с нее только в час ночи.
Общественный транспорт уже не работал, фанатам пришлось брать такси. Кроме того, они плохо себя чувствовали, так как мало спали и рано встали на работу на следующий день.
По мнению Фэллоуза и Хэддена, певица повела себя "легкомысленно". Она пообещала зрителям начать концерт в 20:30, заведомо зная, что он не начнется вовремя.
Истцы не исключают и коллективного иска, если к ним еще присоединятся зрители. По информации издания, другие гастрольные туры Мадонны тоже задерживались.
Каким образом Мадонна должна возместить ущерб фанатам, в иске не сказано.
Поп-дива уже сталкивалась с аналогичными ситуациями в 2019 и 2020 годах в ходе тура Madame X. Тогда один из исков был отозван, а второй решен во внесудебном порядке.
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ШоубизНью-Йорк (город)МадоннаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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