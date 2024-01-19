https://ria.ru/20240119/madonna-1922357424.html

Фанаты Мадонны подали на певицу в суд за задержку концерта

Фанаты Мадонны подали на певицу в суд за задержку концерта - РИА Новости, 19.01.2024

Фанаты Мадонны подали на певицу в суд за задержку концерта

Два поклонника Мадонны Майкл Фэллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на певицу за то, что она невовремя начала свой концерт в Нью-Йорке, сообщает ABC News. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:47

2024-01-19T16:47

2024-01-19T18:47

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Два поклонника Мадонны Майкл Фэллоуз и Джонатан Хэдден подали в суд на певицу за то, что она невовремя начала свой концерт в Нью-Йорке, сообщает ABC News.Фэллоуз и Хэдден приобрели билеты на гастрольный концерт суперзвезды Celebration 13 декабря. В них было указано, что шоу начнется в 20:30, но Мадонна вышла на сцену только после 22:45, а ушла с нее только в час ночи. Общественный транспорт уже не работал, фанатам пришлось брать такси. Кроме того, они плохо себя чувствовали, так как мало спали и рано встали на работу на следующий день. По мнению Фэллоуза и Хэддена, певица повела себя "легкомысленно". Она пообещала зрителям начать концерт в 20:30, заведомо зная, что он не начнется вовремя. Истцы не исключают и коллективного иска, если к ним еще присоединятся зрители. По информации издания, другие гастрольные туры Мадонны тоже задерживались.Каким образом Мадонна должна возместить ущерб фанатам, в иске не сказано. Поп-дива уже сталкивалась с аналогичными ситуациями в 2019 и 2020 годах в ходе тура Madame X. Тогда один из исков был отозван, а второй решен во внесудебном порядке.

https://ria.ru/20231017/madonna-1903373284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нью-йорк (город), мадонна, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес