https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html

Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку

Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку - РИА Новости, 26.01.2024

Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку

Российские СМИ с глубоким удовлетворением процитировали вчерашнюю публикацию в американском издании Politico с заголовком "Европе потребуется десять лет на... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:00

2024-01-26T08:00

2024-01-26T08:01

аналитика

украина

европа

россия

вооруженные силы украины

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961a8a7937e7442246fa9b65dd0899a.jpg

Российские СМИ с глубоким удовлетворением процитировали вчерашнюю публикацию в американском издании Politico с заголовком "Европе потребуется десять лет на восстановление оборонного комплекса". Картинно плача в подушку, авторы подводят испуганных европейских и американских читателей к выводу, что Европа оказалась не готова к большой конвенциональной войне: оставшиеся военные заводы не способны резко нарастить производство артиллерийских снарядов, которые жизненно необходимы Украине сейчас и самой Европе потом (на случай неизбежного нападения Путина), то есть все плохо, и русские с их мощным ВПК на глазах побеждают свободный мир.За несколько дней до этого с таким же смаком в российской блогосфере и СМИ обсуждалось заявление главы комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрика Перрена, который рвал на себе волосы и ужасался по поводу того, что "Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней".И конечно, приятно взволнованная российская аудитория не обошла вниманием слова Зеленского в Давосе, где он погрузил в сумрачные думы респектабельную публику своим откровением, согласно которому "в мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российскими войсками".На душу также освежающе и успокоительно легли недавние истеричные заголовки из западных изданий, с которыми мы привычно сверяем свою картину мира:С учетом позитивных новостей с фронта у обывателя вполне может создаться впечатление, что ненавистный Запад уже лежит на спинке и беспомощно дрыгает ножками, войска киевского режима скоро будут заряжать в пушки валенки и чуть ли не завтра Байден приведет Зеленского в Кремль на поводке и скажет: "Мы истощены, а вы победили. Делайте с ним что хотите".К сожалению для всех нас, этот радужный сценарий может состояться только в воображении.Да, даже по признанию официальных инстанций на Западе, на данный момент Россия превосходит НАТО, ЕС и Украину по производству артиллерийских снарядов в несколько раз. По некоторым данным, в том числе из западных источников, сейчас российские войска выпускают по врагу порядка 10-11 тысяч снарядов в день, в то время как ВСУ — около двух тысяч.Да, несмотря на обещание Брюсселя поставить на Украину к марту сего года миллион снарядов, ЕС осилил только 300 тысяч.Но дело в том, что, если мы будем пребывать в победной эйфории и не станем предпринимать масштабных мер прямо здесь и сейчас, это преимущество достаточно скоро сойдет на нет со всеми вытекающими последствиями.Надо понимать, что коллективный Запад (как и мы) воспринял конфликт на Украине как экзистенциальный, то есть грозящий всему старому мировому порядку, — это так и есть. Поэтому Запад поставил на нанесение поражения России все, и с каждым днем его милитаризация будет нарастать ускоряющимися темпами.До определенного времени в западных политических, промышленных и финансовых элитах не было устойчивого консенсуса по поводу перевода стран НАТО и ЕС на военные рельсы — многие надеялись, что конфликт закончится достаточно быстро (в ту или иную сторону), и не видели смысла масштабно "инвестировать в войну", если нет гарантированного долговременного спроса и соответствующего выхлопа.Но, похоже, заржавевшие шестеренки сдвинулись в противоположную сторону. Запад — это всегда про деньги, но если деньги говорят свое веское слово, то процесс идет очень быстро.Оракулом явился директор по инвестициям Goldman Sachs Ашиш Шах, который недавно написал в специальном докладе: "Угрозы национальной безопасности (странам НАТО) увеличиваются и усложняются. Компании, инвестирующие в оборонку, будут чувствовать себя прекрасно". Это значит, что западный ВПК включился в большую игру — и включился по полной и надолго.Одновременно с этим новости пошли косяком:США ускоренно инвестируют в размещение масштабных заказов на снаряды внутри страны и за рубежом, строят новые оружейные заводы и планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в месяц с 14 тысяч в 2022 году до 85 тысяч к 2028 году.Серьезность и масштаб этого разворота хорошо иллюстрируют слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра: "Мы переходим от экономической модели Just in time к модели пикового спроса. Западные лидеры должны сделать так, чтобы поняли все, насколько это срочно".Для нас это означает одно: до момента, когда объединенные военные возможности Запада по снабжению одними снарядами Украины сравняются и превысят наши нынешние показатели, остается совсем мало времени: от года до двух максимум.Что делать нам?Поменьше читать западные СМИ, где мы уже победили, и работать в несколько раз больше и лучше, чтобы Запад не смог нас догнать никогда.Мы это можем и хотим — а значит, мы победим не в заголовках западных газет, а на поле боя.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, украина, европа, россия, вооруженные силы украины, нато, евросоюз