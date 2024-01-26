https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку - РИА Новости, 26.01.2024
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
Российские СМИ с глубоким удовлетворением процитировали вчерашнюю публикацию в американском издании Politico с заголовком "Европе потребуется десять лет на... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:01
аналитика
украина
европа
россия
вооруженные силы украины
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961a8a7937e7442246fa9b65dd0899a.jpg
Российские СМИ с глубоким удовлетворением процитировали вчерашнюю публикацию в американском издании Politico с заголовком "Европе потребуется десять лет на восстановление оборонного комплекса". Картинно плача в подушку, авторы подводят испуганных европейских и американских читателей к выводу, что Европа оказалась не готова к большой конвенциональной войне: оставшиеся военные заводы не способны резко нарастить производство артиллерийских снарядов, которые жизненно необходимы Украине сейчас и самой Европе потом (на случай неизбежного нападения Путина), то есть все плохо, и русские с их мощным ВПК на глазах побеждают свободный мир.За несколько дней до этого с таким же смаком в российской блогосфере и СМИ обсуждалось заявление главы комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрика Перрена, который рвал на себе волосы и ужасался по поводу того, что "Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней".И конечно, приятно взволнованная российская аудитория не обошла вниманием слова Зеленского в Давосе, где он погрузил в сумрачные думы респектабельную публику своим откровением, согласно которому "в мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российскими войсками".На душу также освежающе и успокоительно легли недавние истеричные заголовки из западных изданий, с которыми мы привычно сверяем свою картину мира:С учетом позитивных новостей с фронта у обывателя вполне может создаться впечатление, что ненавистный Запад уже лежит на спинке и беспомощно дрыгает ножками, войска киевского режима скоро будут заряжать в пушки валенки и чуть ли не завтра Байден приведет Зеленского в Кремль на поводке и скажет: "Мы истощены, а вы победили. Делайте с ним что хотите".К сожалению для всех нас, этот радужный сценарий может состояться только в воображении.Да, даже по признанию официальных инстанций на Западе, на данный момент Россия превосходит НАТО, ЕС и Украину по производству артиллерийских снарядов в несколько раз. По некоторым данным, в том числе из западных источников, сейчас российские войска выпускают по врагу порядка 10-11 тысяч снарядов в день, в то время как ВСУ — около двух тысяч.Да, несмотря на обещание Брюсселя поставить на Украину к марту сего года миллион снарядов, ЕС осилил только 300 тысяч.Но дело в том, что, если мы будем пребывать в победной эйфории и не станем предпринимать масштабных мер прямо здесь и сейчас, это преимущество достаточно скоро сойдет на нет со всеми вытекающими последствиями.Надо понимать, что коллективный Запад (как и мы) воспринял конфликт на Украине как экзистенциальный, то есть грозящий всему старому мировому порядку, — это так и есть. Поэтому Запад поставил на нанесение поражения России все, и с каждым днем его милитаризация будет нарастать ускоряющимися темпами.До определенного времени в западных политических, промышленных и финансовых элитах не было устойчивого консенсуса по поводу перевода стран НАТО и ЕС на военные рельсы — многие надеялись, что конфликт закончится достаточно быстро (в ту или иную сторону), и не видели смысла масштабно "инвестировать в войну", если нет гарантированного долговременного спроса и соответствующего выхлопа.Но, похоже, заржавевшие шестеренки сдвинулись в противоположную сторону. Запад — это всегда про деньги, но если деньги говорят свое веское слово, то процесс идет очень быстро.Оракулом явился директор по инвестициям Goldman Sachs Ашиш Шах, который недавно написал в специальном докладе: "Угрозы национальной безопасности (странам НАТО) увеличиваются и усложняются. Компании, инвестирующие в оборонку, будут чувствовать себя прекрасно". Это значит, что западный ВПК включился в большую игру — и включился по полной и надолго.Одновременно с этим новости пошли косяком:США ускоренно инвестируют в размещение масштабных заказов на снаряды внутри страны и за рубежом, строят новые оружейные заводы и планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в месяц с 14 тысяч в 2022 году до 85 тысяч к 2028 году.Серьезность и масштаб этого разворота хорошо иллюстрируют слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра: "Мы переходим от экономической модели Just in time к модели пикового спроса. Западные лидеры должны сделать так, чтобы поняли все, насколько это срочно".Для нас это означает одно: до момента, когда объединенные военные возможности Запада по снабжению одними снарядами Украины сравняются и превысят наши нынешние показатели, остается совсем мало времени: от года до двух максимум.Что делать нам?Поменьше читать западные СМИ, где мы уже победили, и работать в несколько раз больше и лучше, чтобы Запад не смог нас догнать никогда.Мы это можем и хотим — а значит, мы победим не в заголовках западных газет, а на поле боя.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, украина, европа, россия, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
Аналитика, Украина, Европа, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
Российские СМИ с глубоким удовлетворением процитировали вчерашнюю публикацию
в американском издании Politico с заголовком "Европе потребуется десять лет на восстановление оборонного комплекса". Картинно плача в подушку, авторы подводят испуганных европейских и американских читателей к выводу, что Европа
оказалась не готова к большой конвенциональной войне: оставшиеся военные заводы не способны резко нарастить производство артиллерийских снарядов, которые жизненно необходимы Украине
сейчас и самой Европе потом (на случай неизбежного нападения Путина), то есть все плохо, и русские с их мощным ВПК на глазах побеждают свободный мир.
За несколько дней до этого с таким же смаком в российской блогосфере и СМИ обсуждалось заявление главы комиссии сената Франции
по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрика Перрена, который рвал на себе волосы и ужасался по поводу того, что "Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней".
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И конечно, приятно взволнованная российская аудитория не обошла вниманием слова Зеленского в Давосе
, где он погрузил в сумрачные думы респектабельную публику своим откровением, согласно которому "в мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российскими войсками".
На душу также освежающе и успокоительно легли недавние истеричные заголовки из западных изданий, с которыми мы привычно сверяем свою картину мира:
- The Wall Street Journal: "Нехватка боеприпасов вынудила ВСУ снизить темп стрельбы на 90%";
- The New York Times: "ВСУ начнут оставлять города, если Вашингтон не даст денег и снарядов", "Сократившийся за 30 лет атрофии военный сектор Европы, возможно, просто не сможет нарастить производство достаточно быстро, чтобы достичь цели (снабжение ВСУ снарядами)";
- Onet (Польша): "Россияне сегодня производят около 160 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Для сравнения: американцы обещают достичь уровня 100 тысяч боеприпасов в месяц лишь в 2025 году";
- Politico: "Наращивание военного потенциала Европы: больше разговоров, чем действий";
- ABC: "Поставки снарядов на Украину США сократили "более чем на 30%";
- The Spectator: "Европа не сможет выполнить план по наращиванию военной мощи".
С учетом позитивных новостей с фронта у обывателя вполне может создаться впечатление, что ненавистный Запад уже лежит на спинке и беспомощно дрыгает ножками, войска киевского режима скоро будут заряжать в пушки валенки и чуть ли не завтра Байден приведет Зеленского в Кремль на поводке и скажет: "Мы истощены, а вы победили. Делайте с ним что хотите".
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К сожалению для всех нас, этот радужный сценарий может состояться только в воображении.
Да, даже по признанию официальных инстанций на Западе, на данный момент Россия превосходит НАТО
, ЕС
и Украину по производству артиллерийских снарядов в несколько раз. По некоторым данным, в том числе из западных источников, сейчас российские войска выпускают по врагу порядка 10-11 тысяч снарядов в день, в то время как ВСУ — около двух тысяч.
Да, несмотря на обещание Брюсселя
поставить на Украину к марту сего года миллион снарядов, ЕС осилил только 300 тысяч.
Но дело в том, что, если мы будем пребывать в победной эйфории и не станем предпринимать масштабных мер прямо здесь и сейчас, это преимущество достаточно скоро сойдет на нет со всеми вытекающими последствиями.
Надо понимать, что коллективный Запад (как и мы) воспринял конфликт на Украине как экзистенциальный, то есть грозящий всему старому мировому порядку, — это так и есть. Поэтому Запад поставил на нанесение поражения России все, и с каждым днем его милитаризация будет нарастать ускоряющимися темпами.
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До определенного времени в западных политических, промышленных и финансовых элитах не было устойчивого консенсуса по поводу перевода стран НАТО и ЕС на военные рельсы — многие надеялись, что конфликт закончится достаточно быстро (в ту или иную сторону), и не видели смысла масштабно "инвестировать в войну", если нет гарантированного долговременного спроса и соответствующего выхлопа.
Но, похоже, заржавевшие шестеренки сдвинулись в противоположную сторону. Запад — это всегда про деньги, но если деньги говорят свое веское слово, то процесс идет очень быстро.
Оракулом явился директор по инвестициям Goldman Sachs Ашиш Шах, который недавно написал в специальном докладе: "Угрозы национальной безопасности (странам НАТО) увеличиваются и усложняются. Компании, инвестирующие в оборонку, будут чувствовать себя прекрасно". Это значит, что западный ВПК включился в большую игру — и включился по полной и надолго.
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Одновременно с этим новости пошли косяком:
- Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС сможет произвести для поставок Киеву до 1,4 миллиона снарядов уже к концу 2024 года и что Евросоюз способен сравняться с Россией в производстве снарядов в срок от полутора до двух лет.
- Еврокомиссия опубликовала план по переходу на военную экономику и развитию оружейной промышленности в Европе, а для поставок 155-миллиметровых снарядов разработана двухлетняя ускоренная программа.
- В Болгарии и Чехии разворачиваются новые производства снарядов.
- Швеция объявила о планах увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов втрое.
- Великобритания намерена увеличить производство артиллерийских снарядов в восемь раз.
- Франция увеличит производство снарядов в три раза.
США ускоренно инвестируют в размещение масштабных заказов на снаряды внутри страны и за рубежом, строят новые оружейные заводы и планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в месяц с 14 тысяч в 2022 году до 85 тысяч к 2028 году.
Серьезность и масштаб этого разворота хорошо иллюстрируют слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра
: "Мы переходим от экономической модели Just in time к модели пикового спроса. Западные лидеры должны сделать так, чтобы поняли все, насколько это срочно".
Для нас это означает одно: до момента, когда объединенные военные возможности Запада по снабжению одними снарядами Украины сравняются и превысят наши нынешние показатели, остается совсем мало времени: от года до двух максимум.
Поменьше читать западные СМИ, где мы уже победили, и работать в несколько раз больше и лучше, чтобы Запад не смог нас догнать никогда.
Мы это можем и хотим — а значит, мы победим не в заголовках западных газет, а на поле боя.
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