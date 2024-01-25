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СМИ: Европе потребуется до десяти лет, чтобы восстановить "оборонку" - РИА Новости, 25.01.2024
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11:40 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/evropa-1923380505.html
СМИ: Европе потребуется до десяти лет, чтобы восстановить "оборонку"
СМИ: Европе потребуется до десяти лет, чтобы восстановить "оборонку" - РИА Новости, 25.01.2024
СМИ: Европе потребуется до десяти лет, чтобы восстановить "оборонку"
Европе потребуется от пяти до десяти лет и огромные суммы денег, чтобы восстановить оборонную промышленность, пишет газета Politico со ссылкой на ряд... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:40
2024-01-25T11:40
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европе потребуется от пяти до десяти лет и огромные суммы денег, чтобы восстановить оборонную промышленность, пишет газета Politico со ссылкой на ряд действующих и бывших военных чиновников. "Европе на то, чтобы повернуть вспять десятилетия недостаточного инвестирования в армию и восстановление промышленной базы, потребуются огромные суммы денег и от пяти до десяти лет", - приводит издание слова чиновников. Издание отмечает, что Европа по-настоящему так и не вступила в экономику военного времени, несмотря на конфликт на Украине. А обещание поставить Украине миллион снарядов к марту, данное год назад, "похоже, почти наверняка не оправдает себя". В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. При этом в январе Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
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в мире, евросоюз, нато
В мире, Евросоюз, НАТО
СМИ: Европе потребуется до десяти лет, чтобы восстановить "оборонку"

Politico: Европе нужны до десяти лет и огромные вложения, чтобы восстановить ОПК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европе потребуется от пяти до десяти лет и огромные суммы денег, чтобы восстановить оборонную промышленность, пишет газета Politico со ссылкой на ряд действующих и бывших военных чиновников.
"Европе на то, чтобы повернуть вспять десятилетия недостаточного инвестирования в армию и восстановление промышленной базы, потребуются огромные суммы денег и от пяти до десяти лет", - приводит издание слова чиновников. Издание отмечает, что Европа по-настоящему так и не вступила в экономику военного времени, несмотря на конфликт на Украине. А обещание поставить Украине миллион снарядов к марту, данное год назад, "похоже, почти наверняка не оправдает себя".
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В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
При этом в январе Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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