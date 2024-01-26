https://ria.ru/20240126/les-1923691058.html

В России восстанавливается на 25 процентов больше леса, чем погибает

В России восстанавливается на 25 процентов больше леса, чем погибает - РИА Новости, 26.01.2024

В России восстанавливается на 25 процентов больше леса, чем погибает

Площадь восстановленных лесов в России превышает площадь вырубленных и погибших на 25%, такой показатель достигнут впервые в истории страны, заявила... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:50

2024-01-26T15:50

2024-01-26T15:50

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

виктория абрамченко

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Площадь восстановленных лесов в России превышает площадь вырубленных и погибших на 25%, такой показатель достигнут впервые в истории страны, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "На сегодняшний день очень хорошие показатели. Площадь восстановленных лесов на 25% превышает площадь вырубленных или погибших. Этого показателя не было в истории нашей страны никогда", - сказала Абрамченко журналистам на площадке международной выставки "Россия". По данным Рослесхоза, размеры территорий с восстановленными лесами в России превышают площадь вырубленных и сгоревших третий год подряд: в 2021 году превысили на 9,6%, в 2022-м - на 18%. Согласно целям федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", к 2024 году Россия должна обеспечить полный баланс между вырубленным и восстановленным лесом, объемы лесовосстановления должны достигнуть 1,5 миллионов гектаров в год.

https://ria.ru/20240126/ekologiya-1923658356.html

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выставка-форум "россия", виктория абрамченко, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)