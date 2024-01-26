https://ria.ru/20240126/ldpr-1923608430.html

ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке

ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке - РИА Новости, 26.01.2024

ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке

ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке, сообщил в своем Telegram-канале председатель партии и кандидат в президенты РФ Леонид... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:54

2024-01-26T11:54

2024-01-26T11:54

выборы президента россии — 2024

политика

ипотека

россия

хабаровск

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке, сообщил в своем Telegram-канале председатель партии и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий. На данный момент дальневосточная ипотека распространяется для семейных пар до 35 лет и ряд других категорий граждан. "Дальневосточная ипотека должна быть доступна для людей всех возрастов. Выйдем с предложением по снятию возрастных ограничений… Если люди живут, работают в сложных климатических условиях на восточном крае страны, нужно создать им комфортные условия", - написал Слуцкий. Он также сообщил, что начал рабочую поездку в Хабаровске со встречи с руководством и сотрудниками Дальневосточного завода энергетического машиностроения. "Директор предприятия обратил внимание на проблему получения ипотеки и попросил нас подключиться. Стоимость жилья очень высокая в регионе. Пока человек зарабатывает на первый взнос, пропускает возрастной барьер и не может получить льготную ипотеку", - рассказал Слуцкий. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240123/shtab-1923037803.html

https://ria.ru/20240123/ldpr-1923029024.html

https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921721809.html

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хабаровск

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политика, ипотека, россия, хабаровск, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, лдпр, совет федерации рф