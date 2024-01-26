ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке
Слуцкий: ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке, сообщил в своем Telegram-канале председатель партии и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий.
На данный момент дальневосточная ипотека распространяется для семейных пар до 35 лет и ряд других категорий граждан.
"Дальневосточная ипотека должна быть доступна для людей всех возрастов. Выйдем с предложением по снятию возрастных ограничений… Если люди живут, работают в сложных климатических условиях на восточном крае страны, нужно создать им комфортные условия", - написал Слуцкий.
Он также сообщил, что начал рабочую поездку в Хабаровске со встречи с руководством и сотрудниками Дальневосточного завода энергетического машиностроения.
"Директор предприятия обратил внимание на проблему получения ипотеки и попросил нас подключиться. Стоимость жилья очень высокая в регионе. Пока человек зарабатывает на первый взнос, пропускает возрастной барьер и не может получить льготную ипотеку", - рассказал Слуцкий.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.