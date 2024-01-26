Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:54 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ldpr-1923608430.html
ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке
ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке - РИА Новости, 26.01.2024
ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке
ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке, сообщил в своем Telegram-канале председатель партии и кандидат в президенты РФ Леонид... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:54
2024-01-26T11:54
выборы президента россии — 2024
политика
ипотека
россия
хабаровск
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894674422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f439dbc7c8b273548e186d8ba4be15ec.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке, сообщил в своем Telegram-канале председатель партии и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий. На данный момент дальневосточная ипотека распространяется для семейных пар до 35 лет и ряд других категорий граждан. "Дальневосточная ипотека должна быть доступна для людей всех возрастов. Выйдем с предложением по снятию возрастных ограничений… Если люди живут, работают в сложных климатических условиях на восточном крае страны, нужно создать им комфортные условия", - написал Слуцкий. Он также сообщил, что начал рабочую поездку в Хабаровске со встречи с руководством и сотрудниками Дальневосточного завода энергетического машиностроения. "Директор предприятия обратил внимание на проблему получения ипотеки и попросил нас подключиться. Стоимость жилья очень высокая в регионе. Пока человек зарабатывает на первый взнос, пропускает возрастной барьер и не может получить льготную ипотеку", - рассказал Слуцкий. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240123/shtab-1923037803.html
https://ria.ru/20240123/ldpr-1923029024.html
https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921721809.html
россия
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894674422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54480c8f6f72d028b6e91a0a0a826524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ипотека, россия, хабаровск, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, лдпр, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ипотека, Россия, Хабаровск, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, ЛДПР, Совет Федерации РФ
ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке

Слуцкий: ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЛДПР предложит снять возрастные ограничения по дальневосточной ипотеке, сообщил в своем Telegram-канале председатель партии и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий.
На данный момент дальневосточная ипотека распространяется для семейных пар до 35 лет и ряд других категорий граждан.
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Слуцкий презентовал свой избирательный штаб
23 января, 17:29
"Дальневосточная ипотека должна быть доступна для людей всех возрастов. Выйдем с предложением по снятию возрастных ограничений… Если люди живут, работают в сложных климатических условиях на восточном крае страны, нужно создать им комфортные условия", - написал Слуцкий.
Он также сообщил, что начал рабочую поездку в Хабаровске со встречи с руководством и сотрудниками Дальневосточного завода энергетического машиностроения.
"Директор предприятия обратил внимание на проблему получения ипотеки и попросил нас подключиться. Стоимость жилья очень высокая в регионе. Пока человек зарабатывает на первый взнос, пропускает возрастной барьер и не может получить льготную ипотеку", - рассказал Слуцкий.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Собака в переноске в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
ЛДПР будет добиваться изменений правил перевозки животных
23 января, 17:01
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
ЛДПР - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО
16 января, 19:53
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаИпотекаРоссияХабаровскЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковЛДПРСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала