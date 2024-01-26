https://ria.ru/20240126/korm-1923670838.html

Сырье для кормов кошек и собак не дорожает, заявили в Минсельхозе

Сырье для кормов кошек и собак не дорожает, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 26.01.2024

Сырье для кормов кошек и собак не дорожает, заявили в Минсельхозе

Стоимость сырья для производства кормов для домашних питомцев в РФ не растет и даже снижается, на себестоимость этой продукции влияют и другие факторы - среди... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:07

2024-01-26T15:07

2024-01-26T15:07

общество

экономика

игорь караваев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783532455_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_484d67e8be9d58a98532db42eba8a428.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стоимость сырья для производства кормов для домашних питомцев в РФ не растет и даже снижается, на себестоимость этой продукции влияют и другие факторы - среди них, например, цены на упаковку и транспортировку, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которое занимается выпуском кормов для животных (среди них Pro Plan, Purina One, "Гурмэ" и Felix) предупредило партнеров о повышении с 5 февраля отпускных цен на эти товары, объясняя рост себестоимости производства кормов для собак и кошек подорожанием сырья и ингредиентов, сообщило ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на копии писем "Нестле Пурина ПетКер". В самой компании отказались от комментариев на запрос РИА Новости. "Цены производителей на мясное сырье для производства корма для животных в последнее время демонстрируют стабильность. Так, стоимость говядины за месяц практически не изменилась - рост на 0,7%, тогда как мясо кур и свинина подешевели на 4% и 4,4% соответственно", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Вместе с тем, добавили там, на себестоимость продукции влияют и другие факторы, например, в этом списке "динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию, транспортировку". В свою очередь в компании Mars в РФ (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) сообщили РИА Новости, что ощущают повышение цен на сырье, но в 2023 году цены на продукцию не поднимали. "Мы будем внимательно смотреть за изменением ситуации на рынке", - сказали в пресс-службе. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что стоимость корма для домашних животных в прошлом году демонстрировала разнонаправленную динамику, и к концу года начала планомерно снижаться - к примеру, в ноябре 2023 года она сократилась на 1,2%, согласно данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система), а по сравнению с концом 2023 года в январе 2024 стоимость сухих кормов увеличилась на 0,6%. "На корректировку цен производителей в первую очередь влияет волатильность курса валют, а также удорожание логистики и пересмотр логистических путей. Потребители этой категории товаров, как правило, ориентируются на привычные бренды и очень требовательно относятся к вопросу качества товаров. Практически 60% россиян содержат домашних животных, и спрос на корма растет ежегодно", - считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

https://ria.ru/20240101/volontery-1919368525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, экономика, игорь караваев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)