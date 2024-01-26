https://ria.ru/20240126/konkurs-1923610171.html

На конкурс "Знай наших" подали заявки производители беспилотных судов

На конкурс "Знай наших" подали заявки производители беспилотных судов - РИА Новости, 26.01.2024

На конкурс "Знай наших" подали заявки производители беспилотных судов

На конкурс растущих отечественных брендов "Знай наших", который проводят Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс", поступило больше 8,5 тысячи... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:59

2024-01-26T11:59

2024-01-26T11:59

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На конкурс растущих отечественных брендов "Знай наших", который проводят Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс", поступило больше 8,5 тысячи заявок по пяти направлениям, в том числе более 400 – в номинации "Высокие технологии", сообщает пресс-служба фонда. Свои бренды на конкурс подали производители безэкипажных судов, промышленного оборудования для 3D-печати и уникальных нагревательных материалов. Принять участие в конкурсе можно до 31 января. Так, Александр Пырков из Сахалинской области представил бренд "Аквароботех" - компания проектирует, разрабатывает и производит безэкипажные автономные маломерные суда и гидрографические платформы. Безэкипажные катера "Сивуч" могут работать в море в условиях ограниченной видимости, находясь на расстоянии до 15 километров от берега. Спуск и подъем судна проводится дистанционно с использованием судового крана или полуприцепа. Пользователь в режиме реального времени получает данные с судна, которое может двигаться в режиме автопилота по заданным точкам и с необходимой скоростью. Длина "Сивуча" составляет 4,4 метра, ширина – 1,7 метра, максимальная скорость – 22 узла. На борту катера установлено различное оборудование, включая эхолот и профилограф. Осенью 2021 года "Сивуч" в автономном режиме преодолел более 150 морских миль по маршруту "Корсаков – Холмск". "Мы стремимся показать обществу и бизнесу возможности российских инженеров. Вера в свои идеи, силы, возможности, а также команда сплоченных единомышленников позволяют реализовывать технически сложные и прорывные технологии. Импортозамещение в сфере высоких технологий является абсолютно реальным. Победа "Аквароботех" послужит хорошим примером для наших партнеров, заказчиков и коллег, что нет ничего невозможного", - отметил Пырков. Александр Михайленко из Санкт-Петербурга презентовал на конкурс бренд Redfab. Компания численностью 40 человек разрабатывает и производит специальное промышленное оборудование для 3D-печати, а также изделия из термопластов. Среди продукции фирмы - высокоавтоматизированные комплексы 3D-печати, комплектующие, печатные платы, электроника для 3D-принтеров. Компания также разрабатывает отраслевые программные продукты, обучает 3D-печати инженеров и технологов, помогает другим технологическим фирмам расширить производство, например, беспилотных и роботизированных комплексов. Кроме того, Redfab производит предоперационные макеты для плановых операций на сердце для НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, сопровождает студентов по направлению "Аддитивные технологии" в петербургских колледжах и Академии машиностроения. "Через конкурс брендов мы бы хотели донести максимально широкому кругу потенциальных заказчиков, что появилось решение нового поколения для масштабирования производства с минимальными накладными расходами, что крайне востребовано в рамках нацпроекта по БАС, федерального проекта "Профессионалитет" и платформы "Эффективность.РФ", - подчеркнул Михайленко. Павел Погребняков из Калининградской области представляет на конкурсе бренд Amperetex, выпускающий уникальную электропроводящую нить на основе полимеров и одностенных углеродных нанотрубок. Завод компании расположен в индустриальном парке "Храброво". Нить может быть интегрирована в любой материал для нагрева, она обладает антистатическими, экранирующими свойствами и служит дополнительным армированием конструкции. Новая технология позволяет команде Amperetex выпускать гибкие композитные нити с исключительными теплопроводными характеристиками. Из таких нитей создаются сверхтонкие нагревательные ткани и сетки, которые можно использовать с различными источниками питания в диапазоне от шести до 220 вольт, размещая как можно ближе к нагреваемому объекту. Amperetex реализовала несколько проектов в российских городах, например, в Калининграде, Ульяновске, Смоленске, Москве, Санкт-Петербурге она обустроила антиобледенительные покрытия на остановках общественного транспорта, на входах в поликлиники и административные здания, а также на крышах домов. Кроме того, специалисты создали теплицу с локальным обогревом грунта в Гурьевске и теплые уличные домики для кошек в Зеленоградске. "Победа в конкурсе даст нашей компании дополнительную мотивацию создавать новые продукты, продолжать работать над качеством услуг и постоянно улучшать свои показатели. Победа будет способствовать продвижению наших инноваций на рынке, поможет повысить престиж компании и стать более конкурентоспособной", - сказал Погребняков.

https://ria.ru/20240126/zayavki-1923381940.html

https://ria.ru/20240125/samozanyatye-1923474335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, сахалинская область, россия