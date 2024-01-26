https://ria.ru/20240126/kirkorov-1923653102.html
Филипп Киркоров вышел на связь из США
Филипп Киркоров вышел на связь из США - РИА Новости, 26.01.2024
Филипп Киркоров вышел на связь из США
Филипп Киркоров, улетевший после "голой вечеринки" Ивлеевой в США, выложил сторис на своей странице в Instagram* с поздравлениями в адрес актера театра и кино... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:18
2024-01-26T14:18
2024-01-26T14:18
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Филипп Киркоров, улетевший после "голой вечеринки" Ивлеевой в США, выложил сторис на своей странице в Instagram* с поздравлениями в адрес актера театра и кино Александра Петрова.Певец смонтировал ролик из совместных с именинником фотографий и видеомоментов.Ролик озвучен песней "Команда молодости нашей" авторства Александры Пахмутовой и Николая Добронравова."С днем рождения!"— лаконично подписал поздравление Киркоров.Александр Петров отметил 35-летие 25 января. Филипп Киркоров выложил свое поздравление в день именин уже поздно вечером. Однако, учитывая разницу во времени в России и США, можно сделать вывод, что видеооткрытка была отправлена вовремя.В декабре музыкант поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, Лолита, Анна Асти, Дима Билан, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.Так, Киркорова исключили из списка артистов "Зимнего Show" и из участников "Золотого граммофона" в Петербурге. Музыканта также убрали из списка актеров фильмов "СамоИрония судьбы" и "Иван Васильевич меняет все!"Звезды в попытке восстановить репутацию записывали видеообращения с извинениями и рассказывали об участии в благотворительных акциях. Филипп Киркоров передал гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки.Кроме того, певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородской организации "Синяя птица", оказывающей помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.На фоне многочисленных отмен концертов музыкант перестал появляться в соцсетях, покинул Россию и отправился в США. Как долго он там пробудет, не сообщается.Известно, что Российское авторское общество начало против Киркорова судебное разбирательство. С артиста требуют два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Предварительные слушания Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля. Вернется ли к этому времени Киркоров на родину не сообщается. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, александр петров (актер), россия, сша, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Александр Петров (актер), Россия, США, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Филипп Киркоров вышел на связь из США
Филипп Киркоров из США поздравил Александра Петрова с юбилеем
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Филипп Киркоров, улетевший после "голой вечеринки" Ивлеевой в США, выложил сторис на своей странице в Instagram* с поздравлениями в адрес актера театра и кино Александра Петрова.
Певец смонтировал ролик из совместных с именинником фотографий и видеомоментов.
Ролик озвучен песней "Команда молодости нашей" авторства Александры Пахмутовой
и Николая Добронравова
.
«
"С днем рождения!"— лаконично подписал поздравление Киркоров.
Александр Петров отметил 35-летие 25 января.
Филипп Киркоров выложил свое поздравление в день именин уже поздно вечером. Однако, учитывая разницу во времени в России и США, можно сделать вывод, что видеооткрытка была отправлена вовремя.
В декабре музыкант поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой
в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, Лолита, Анна Асти, Дима Билан
, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
Так, Киркорова исключили из списка артистов "Зимнего Show" и из участников "Золотого граммофона" в Петербурге
. Музыканта также убрали из списка актеров фильмов "СамоИрония судьбы" и "Иван Васильевич меняет все!"
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
Звезды в попытке восстановить репутацию записывали видеообращения с извинениями и рассказывали об участии в благотворительных акциях. Филипп Киркоров передал гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ
жителям Белгорода
, пострадавшим от террористической атаки.
Кроме того, певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородской организации "Синяя птица", оказывающей помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
На фоне многочисленных отмен концертов музыкант перестал появляться в соцсетях, покинул Россию и отправился в США. Как долго он там пробудет, не сообщается.
Известно, что Российское авторское общество
начало против Киркорова судебное разбирательство. С артиста требуют два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года.
Предварительные слушания Арбитражный суд Москвы
назначил на 20 февраля. Вернется ли к этому времени Киркоров на родину не сообщается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей