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Филипп Киркоров вышел на связь из США - РИА Новости, 26.01.2024
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Шоубиз
 
14:18 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/kirkorov-1923653102.html
Филипп Киркоров вышел на связь из США
Филипп Киркоров вышел на связь из США - РИА Новости, 26.01.2024
Филипп Киркоров вышел на связь из США
Филипп Киркоров, улетевший после "голой вечеринки" Ивлеевой в США, выложил сторис на своей странице в Instagram* с поздравлениями в адрес актера театра и кино... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:18
2024-01-26T14:18
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Филипп Киркоров, улетевший после "голой вечеринки" Ивлеевой в США, выложил сторис на своей странице в Instagram* с поздравлениями в адрес актера театра и кино Александра Петрова.Певец смонтировал ролик из совместных с именинником фотографий и видеомоментов.Ролик озвучен песней "Команда молодости нашей" авторства Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.&quot;С днем рождения!&quot;— лаконично подписал поздравление Киркоров.Александр Петров отметил 35-летие 25 января. Филипп Киркоров выложил свое поздравление в день именин уже поздно вечером. Однако, учитывая разницу во времени в России и США, можно сделать вывод, что видеооткрытка была отправлена вовремя.В декабре музыкант поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, Лолита, Анна Асти, Дима Билан, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.Так, Киркорова исключили из списка артистов "Зимнего Show" и из участников "Золотого граммофона" в Петербурге. Музыканта также убрали из списка актеров фильмов "СамоИрония судьбы" и "Иван Васильевич меняет все!"Звезды в попытке восстановить репутацию записывали видеообращения с извинениями и рассказывали об участии в благотворительных акциях. Филипп Киркоров передал гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки.Кроме того, певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородской организации "Синяя птица", оказывающей помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.На фоне многочисленных отмен концертов музыкант перестал появляться в соцсетях, покинул Россию и отправился в США. Как долго он там пробудет, не сообщается.Известно, что Российское авторское общество начало против Киркорова судебное разбирательство. С артиста требуют два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Предварительные слушания Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля. Вернется ли к этому времени Киркоров на родину не сообщается. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
https://ria.ru/20240125/kirkorov-1923484225.html
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филипп киркоров, александр петров (актер), россия, сша, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Александр Петров (актер), Россия, США, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Филипп Киркоров вышел на связь из США

Филипп Киркоров из США поздравил Александра Петрова с юбилеем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и актер Александр Петров на ежегодной премии "Человек года – 2020"
Певец Филипп Киркоров и актер Александр Петров на ежегодной премии Человек года – 2020 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Филипп Киркоров, улетевший после "голой вечеринки" Ивлеевой в США, выложил сторис на своей странице в Instagram* с поздравлениями в адрес актера театра и кино Александра Петрова.
Певец смонтировал ролик из совместных с именинником фотографий и видеомоментов.
© @fkirkorovСкриншот сторис, опубликованной в соцсети Филиппа Киркорова
Скриншот сторис, опубликованной в соцсети Филиппа Киркорова
© @fkirkorov
Скриншот сторис, опубликованной в соцсети Филиппа Киркорова
Ролик озвучен песней "Команда молодости нашей" авторства Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.
«

"С днем рождения!"— лаконично подписал поздравление Киркоров.

Александр Петров отметил 35-летие 25 января.
Филипп Киркоров выложил свое поздравление в день именин уже поздно вечером. Однако, учитывая разницу во времени в России и США, можно сделать вывод, что видеооткрытка была отправлена вовремя.
В декабре музыкант поучаствовал в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, Лолита, Анна Асти, Дима Билан, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
Так, Киркорова исключили из списка артистов "Зимнего Show" и из участников "Золотого граммофона" в Петербурге. Музыканта также убрали из списка актеров фильмов "СамоИрония судьбы" и "Иван Васильевич меняет все!"
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
13 января, 08:00
Звезды в попытке восстановить репутацию записывали видеообращения с извинениями и рассказывали об участии в благотворительных акциях. Филипп Киркоров передал гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки.
Кроме того, певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородской организации "Синяя птица", оказывающей помощь семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
На фоне многочисленных отмен концертов музыкант перестал появляться в соцсетях, покинул Россию и отправился в США. Как долго он там пробудет, не сообщается.
Известно, что Российское авторское общество начало против Киркорова судебное разбирательство. С артиста требуют два миллиона рублей за невыплату вознаграждения авторам песен, которые он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года.
Предварительные слушания Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля. Вернется ли к этому времени Киркоров на родину не сообщается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Суд принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей
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