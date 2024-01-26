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Исследование: для новогодних праздников дети предпочли костюмы супергероев
Исследование: для новогодних праздников дети предпочли костюмы супергероев - РИА Новости, 26.01.2024
Исследование: для новогодних праздников дети предпочли костюмы супергероев
Самыми популярными персонажами для детских карнавальных костюмов стали Человек-паук, заяц, снеговик и гном, сообщает пресс-служба ООО "МАРКЕТПЛЕЙС". РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:44
2024-01-26T10:44
2024-01-26T10:44
дети
новый год
общество
продажи
одежда
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Самыми популярными персонажами для детских карнавальных костюмов стали Человек-паук, заяц, снеговик и гном, сообщает пресс-служба ООО "МАРКЕТПЛЕЙС".Так, 12% от всех продаж в категории детской карнавальной одежды для празднования Нового принадлежит костюму Человека-паука. На втором месте по популярности — наряды и аксессуары для образов зайцев, сразу за ними — снеговики и гномы, говорится в сообщении.Согласно исследованию, пятое место разделили образ Леди Баг и костюмы разных принцесс. Причем самыми востребованными среди них стали Эльза из мультфильма "Холодное сердце" и Жасмин из сказки "Аладдин". Интересно, что образ напарника Леди Баг — Супер Кота, мальчики тоже охотно выбирали, он вошел в топ-20 самых приобретаемых костюмов.Стать главным символом 2024 года захотело не так много детей. Костюм Дракона приобрели менее 1% покупателей. Аналитики также назвали самый популярный карнавальный аксессуар — традиционно им стал новогодний красный колпак. Конкуренцию ему составили светодиодные шапки в виде животных с подвижными ушками, отмечается в исследовании.По сравнению с прошлым годом, продажи детских карнавальных костюмов и аксессуаров выросли на 150%, заключили эксперты.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, новый год, общество, продажи, одежда
Дети, Новый год, Общество, Продажи, Одежда
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Самыми популярными персонажами для детских карнавальных костюмов стали Человек-паук, заяц, снеговик и гном, сообщает пресс-служба ООО "МАРКЕТПЛЕЙС".
Так, 12% от всех продаж в категории детской карнавальной одежды для празднования Нового принадлежит костюму Человека-паука. На втором месте по популярности — наряды и аксессуары для образов зайцев, сразу за ними — снеговики и гномы, говорится в сообщении.
Согласно исследованию, пятое место разделили образ Леди Баг и костюмы разных принцесс. Причем самыми востребованными среди них стали Эльза из мультфильма "Холодное сердце" и Жасмин из сказки "Аладдин". Интересно, что образ напарника Леди Баг — Супер Кота, мальчики тоже охотно выбирали, он вошел в топ-20 самых приобретаемых костюмов.
Стать главным символом 2024 года захотело не так много детей. Костюм Дракона приобрели менее 1% покупателей. Аналитики также назвали самый популярный карнавальный аксессуар — традиционно им стал новогодний красный колпак. Конкуренцию ему составили светодиодные шапки в виде животных с подвижными ушками, отмечается в исследовании.
По сравнению с прошлым годом, продажи детских карнавальных костюмов и аксессуаров выросли на 150%, заключили эксперты.