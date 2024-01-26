https://ria.ru/20240126/issledovanie-1923471963.html

Исследование: для новогодних праздников дети предпочли костюмы супергероев

Исследование: для новогодних праздников дети предпочли костюмы супергероев - РИА Новости, 26.01.2024

Исследование: для новогодних праздников дети предпочли костюмы супергероев

Самыми популярными персонажами для детских карнавальных костюмов стали Человек-паук, заяц, снеговик и гном, сообщает пресс-служба ООО "МАРКЕТПЛЕЙС". РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:44

2024-01-26T10:44

2024-01-26T10:44

дети

новый год

общество

продажи

одежда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923477584_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_8f79a374745f9f6b478163c40fe716ba.jpg

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Самыми популярными персонажами для детских карнавальных костюмов стали Человек-паук, заяц, снеговик и гном, сообщает пресс-служба ООО "МАРКЕТПЛЕЙС".Так, 12% от всех продаж в категории детской карнавальной одежды для празднования Нового принадлежит костюму Человека-паука. На втором месте по популярности — наряды и аксессуары для образов зайцев, сразу за ними — снеговики и гномы, говорится в сообщении.Согласно исследованию, пятое место разделили образ Леди Баг и костюмы разных принцесс. Причем самыми востребованными среди них стали Эльза из мультфильма "Холодное сердце" и Жасмин из сказки "Аладдин". Интересно, что образ напарника Леди Баг — Супер Кота, мальчики тоже охотно выбирали, он вошел в топ-20 самых приобретаемых костюмов.Стать главным символом 2024 года захотело не так много детей. Костюм Дракона приобрели менее 1% покупателей. Аналитики также назвали самый популярный карнавальный аксессуар — традиционно им стал новогодний красный колпак. Конкуренцию ему составили светодиодные шапки в виде животных с подвижными ушками, отмечается в исследовании.По сравнению с прошлым годом, продажи детских карнавальных костюмов и аксессуаров выросли на 150%, заключили эксперты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дети, новый год, общество, продажи, одежда