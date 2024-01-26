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Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака
Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака - РИА Новости, 26.01.2024
Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака
США будут всячески затягивать вывод войск из Ирака, на данный момент они не готовы к этому, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:33
2024-01-26T06:33
2024-01-26T10:40
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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. США будут всячески затягивать вывод войск из Ирака, на данный момент они не готовы к этому, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Министр обороны Ирака Сабит аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных заявил, что иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). "…Американцы, как мне представляется, будут всячески затягивать решение этого вопроса, потому что на данный момент они не готовы к этому", — сказал Лаврентьев. По его словам, Вашингтон считает, что выводом войск из Ирака он "продемонстрирует свою очередную слабость и на фоне Афганистана это будет выглядеть очень нехорошо".Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>
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в мире, ирак, сша, россия, александр лаврентьев
В мире, Ирак, США, Россия, Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака
Лаврентьев: США будут всячески затягивать вывод войск из Ирака
АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. США будут всячески затягивать вывод войск из Ирака, на данный момент они не готовы к этому, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Министр обороны Ирака Сабит аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных заявил, что иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
"…Американцы, как мне представляется, будут всячески затягивать решение этого вопроса, потому что на данный момент они не готовы к этому", — сказал Лаврентьев.
По его словам, Вашингтон считает, что выводом войск из Ирака он "продемонстрирует свою очередную слабость и на фоне Афганистана
это будет выглядеть очень нехорошо".
Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке