https://ria.ru/20240126/irak-1923553743.html

Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака

Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака - РИА Новости, 26.01.2024

Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака

США будут всячески затягивать вывод войск из Ирака, на данный момент они не готовы к этому, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T06:33

2024-01-26T06:33

2024-01-26T10:40

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сша

россия

александр лаврентьев

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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. США будут всячески затягивать вывод войск из Ирака, на данный момент они не готовы к этому, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Министр обороны Ирака Сабит аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных заявил, что иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). "…Американцы, как мне представляется, будут всячески затягивать решение этого вопроса, потому что на данный момент они не готовы к этому", — сказал Лаврентьев. По его словам, Вашингтон считает, что выводом войск из Ирака он "продемонстрирует свою очередную слабость и на фоне Афганистана это будет выглядеть очень нехорошо".Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20240125/irak-1923485915.html

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в мире, ирак, сша, россия, александр лаврентьев