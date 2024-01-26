https://ria.ru/20240126/irak-1923550753.html

Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой военный контингент

Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой военный контингент - РИА Новости, 26.01.2024

Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой военный контингент

Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой контингент из страны, сейчас вопрос состоит в том, сколько времени это займет и какая будет процедура вывода... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:22

2024-01-26T05:22

2024-01-26T10:41

в мире

ирак

россия

сша

александр лаврентьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg

АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой контингент из страны, сейчас вопрос состоит в том, сколько времени это займет и какая будет процедура вывода военных, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Ранее в полученном в четверг РИА Новости заявлении министра обороны Ирака Сабита аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных было сказано, что иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*. "Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям - к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента. Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились", — сказал Лаврентьев. По его словам, иракская сторона сообщила, что у Багдада есть силы для того, чтобы поддерживать порядок "практически на всей территории Ирака" собственными силами за счет сил безопасности и подразделений вооруженных сил. "Поэтому они готовы взять на себя всю ответственность по поддержанию порядка и обеспечению безопасности и не нуждаются в присутствии военной компоненты", — отметил Лаврентьев. Он добавил, что сейчас вопрос состоит в том, сколько времени это займет и какая будет процедура вывода американского воинского контингента. "Это можно сделать за месяц-два как это было сделано в Афганистане, а можно растянуть на годы, причем можно сделать так, что сам воинский контингент вроде бы будет выведен, а вместо него будет введен контингент частных военных кампаний. Вроде бы нет воинского контингента, а военное присутствие будет", — заключил Лаврентьев. *Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20240125/irak-1923534095.html

https://ria.ru/20240125/irak-1923485915.html

ирак

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, россия, сша, александр лаврентьев