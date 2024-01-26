СК обнародовал кадры посадки украинских пленных в самолет Ил-76
СК обнародовал кадры посадки украинских пленных в сбитый ВСУ самолет Ил-76
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Следственный комитет обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76, потерпевший крушение после атаки ВСУ. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"Кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области в результате террористического акта", — говорится в сообщении.
Крушение Ил-76
В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед падением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. Позднее СК уточнил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили воздушное судно, располагалось в селе Липцы.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением властей постсоветской республики против собственных граждан. По его словам, изъятые с места крушения средства поражения говорят о том, что ракету выпустили либо из американской системы ПВО Patriot, либо из комплекса французского производства. При этом глава государства допустил, что ВСУ совершили запуск, поскольку их плохо научили пользоваться предоставленными средствами противовоздушной обороны.
Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300. Тем не менее сразу после происшествия украинские СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.