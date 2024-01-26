https://ria.ru/20240126/il-1923767407.html

СК обнародовал кадры посадки украинских пленных в самолет Ил-76

СК обнародовал кадры посадки украинских пленных в самолет Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

СК обнародовал кадры посадки украинских пленных в самолет Ил-76

Следственный комитет обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76, потерпевший крушение после атаки ВСУ. Видео опубликовано в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:08

2024-01-26T21:08

2024-01-26T22:42

крушение ил-76 в белгородской области

белгородская область

харьковская область

сумская область

виктор бондарев

вячеслав володин

совет федерации рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Следственный комитет обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76, потерпевший крушение после атаки ВСУ. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства."Кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области в результате террористического акта", — говорится в сообщении.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед падением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. Позднее СК уточнил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили воздушное судно, располагалось в селе Липцы.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением властей постсоветской республики против собственных граждан. По его словам, изъятые с места крушения средства поражения говорят о том, что ракету выпустили либо из американской системы ПВО Patriot, либо из комплекса французского производства. При этом глава государства допустил, что ВСУ совершили запуск, поскольку их плохо научили пользоваться предоставленными средствами противовоздушной обороны.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

https://ria.ru/20240126/il-1923707824.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

белгородская область

харьковская область

сумская область

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Посадка украинских военнопленных в самолет Ил-76. Кадры СК РФ Посадка украинских военнопленных в самолет Ил-76. Кадры СК РФ 2024-01-26T21:08 true PT1M19S

Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-26T21:08 true PT0M26S

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