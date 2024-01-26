https://ria.ru/20240126/flot-1923723677.html

Путин рассказал о планах России по расширению арктического флота

Путин рассказал о планах России по расширению арктического флота - РИА Новости, 26.01.2024

Путин рассказал о планах России по расширению арктического флота

Россия продолжит строить новые ледоколы и другие суда для работы в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:27

2024-01-26T17:27

2024-01-26T17:27

россия

арктика

чукотка

владимир путин

ленинград

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Россия продолжит строить новые ледоколы и другие суда для работы в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград". Глава государства напомнил, что недавно посетил Чукотку, где пообщался с местными жителями. "И там - на Чукотке, на Ямале, на Таймыре, в Якутии, во всех других наших арктических регионах очень ждут таких новых мощных ледоколов, других судов высокого ледового класса. И мы обязательно будем последовательно решать эти задачи, расширять наш арктический флот, ставить перед собой новые амбициозные ориентиры. Безусловно, будем работать в этом направлении", - заверил Путин. Как подчеркнул глава государства, он убежден, что рабочие, инженеры, ученые-атомщики, специалисты разных профессий, отечественные верфи и смежные предприятия "четко и в срок решат все поставленные перед ними задачи". Президент добавил, что уже в скором будущем ледокол "Ленинград" отправится нести вахту в Арктику. "Уверен, он будет гордо носить свое славное имя, долгие годы работать на благо всей России", - подчеркнул Путин. Он пожелал строителям и будущему экипажу ледокола больших свершений.

https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

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Кадры торжественной церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград" Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с главой государства в ней приняли участие главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 2024-01-26T17:27 true PT1M02S

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россия, арктика, чукотка, владимир путин, ленинград, безопасность