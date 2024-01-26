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Предсмертные конвульсии. В Киеве Зеленскому сообщили неутешительные новости - РИА Новости, 26.01.2024
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02:35 26.01.2024 (обновлено: 06:15 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ekonomika-1923544335.html
Предсмертные конвульсии. В Киеве Зеленскому сообщили неутешительные новости
Предсмертные конвульсии. В Киеве Зеленскому сообщили неутешительные новости - РИА Новости, 26.01.2024
Предсмертные конвульсии. В Киеве Зеленскому сообщили неутешительные новости
Бизнесмены не будут спасать коллапсирующую экономику Украины, заявил директор программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T02:35
2024-01-26T06:15
в мире
экономика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бизнесмены не будут спасать коллапсирующую экономику Украины, заявил директор программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью YouTube-каналу Alpha Media.&quot;Экономики (у Украины. — Прим. ред.) уже нет. Те цифры роста, которые нам рисуют, это следствие инфляции. Да и те — когда мы потеряли 30 процентов экономики, а выросли на четыре — пять процентов, это не рост, это конвульсия&quot;, — считает эксперт.По словам экономиста, в сложившейся ситуации виноваты в том числе украинские силовики, которые подмяли бизнес под себя. Аналитик уверен, что уехавшие за границу бизнесмены не станут отвечать на призывы Владимира Зеленского вернуться на родину. "Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги — это вранье", — признал Амелин.В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда долларов.По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1 процента ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит сто процентов ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6 процента ВВП.
https://ria.ru/20240106/patsient-1919896168.html
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в мире, экономика, украина, владимир зеленский
В мире, Экономика, Украина, Владимир Зеленский
Предсмертные конвульсии. В Киеве Зеленскому сообщили неутешительные новости

Экономист Амелин: на Украине больше нет экономики

© РИА Новости / Анжела БабенкоЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Анжела Бабенко
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бизнесмены не будут спасать коллапсирующую экономику Украины, заявил директор программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью YouTube-каналу Alpha Media.
«

"Экономики (у Украины. — Прим. ред.) уже нет. Те цифры роста, которые нам рисуют, это следствие инфляции. Да и те — когда мы потеряли 30 процентов экономики, а выросли на четыре — пять процентов, это не рост, это конвульсия", — считает эксперт.

По словам экономиста, в сложившейся ситуации виноваты в том числе украинские силовики, которые подмяли бизнес под себя. Аналитик уверен, что уехавшие за границу бизнесмены не станут отвечать на призывы Владимира Зеленского вернуться на родину.
"Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги — это вранье", — признал Амелин.
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В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда долларов.
По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1 процента ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит сто процентов ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6 процента ВВП.
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