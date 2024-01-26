https://ria.ru/20240126/dialog-1923554907.html

Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ

Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ - РИА Новости, 26.01.2024

Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ

Диалог между Службой внешней разведки РФ и Центральным разведывательным управлением США способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T07:09

2024-01-26T07:09

2024-01-26T10:10

россия

сша

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Диалог между Службой внешней разведки РФ и Центральным разведывательным управлением США способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. "Я еще раз хочу подчеркнуть, что диалог между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США, двумя самыми авторитетными разведслужбами мира, разведслужбами двух самых мощных ядерных держав всегда полезен", - сказал Нарышкин. "А в условиях, когда мир находится в состоянии тектонического, буквально, сдвига в международных отношениях, сдвига от однополярного американоцентричного мира к более справедливому и безопасному полицентричному мироустройству такой диалог и такие контакты просто необходимы. В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события", - пояснил директор СВР. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>

https://ria.ru/20240126/rossiya-1923548977.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире