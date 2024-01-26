https://ria.ru/20240126/dialog-1923554907.html
Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ
Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ - РИА Новости, 26.01.2024
Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ
Диалог между Службой внешней разведки РФ и Центральным разведывательным управлением США способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T07:09
2024-01-26T07:09
2024-01-26T10:10
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сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Диалог между Службой внешней разведки РФ и Центральным разведывательным управлением США способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. "Я еще раз хочу подчеркнуть, что диалог между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США, двумя самыми авторитетными разведслужбами мира, разведслужбами двух самых мощных ядерных держав всегда полезен", - сказал Нарышкин. "А в условиях, когда мир находится в состоянии тектонического, буквально, сдвига в международных отношениях, сдвига от однополярного американоцентричного мира к более справедливому и безопасному полицентричному мироустройству такой диалог и такие контакты просто необходимы. В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события", - пояснил директор СВР. Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
https://ria.ru/20240126/rossiya-1923548977.html
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россия, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, США, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ
Нарышкин: диалог между СВР и ЦРУ способен предотвратить опасные события
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Диалог между Службой внешней разведки РФ и Центральным разведывательным управлением США способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
"Я еще раз хочу подчеркнуть, что диалог между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США, двумя самыми авторитетными разведслужбами мира, разведслужбами двух самых мощных ядерных держав всегда полезен", - сказал Нарышкин.
"А в условиях, когда мир находится в состоянии тектонического, буквально, сдвига в международных отношениях, сдвига от однополярного американоцентричного мира к более справедливому и безопасному полицентричному мироустройству такой диалог и такие контакты просто необходимы. В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события", - пояснил директор СВР.
Нарышкин рассказал, как Запад пытается раскачать ситуацию в России