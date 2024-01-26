https://ria.ru/20240126/boepripasy-1923664435.html

На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов

На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2024

На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов

Военные строители завершили возведение 11 хранилищ боеприпасов в Хабаровском и Забайкальском краях, доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:45

2024-01-26T14:45

2024-01-26T14:45

безопасность

забайкальский край

дальний восток

сергей шойгу

тимур иванов

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Военные строители завершили возведение 11 хранилищ боеприпасов в Хабаровском и Забайкальском краях, доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов, говоря о вводе в эксплуатацию объектов Вооруженных сил РФ. "В рамках обустройства инфраструктуры арсеналов комплексного хранения завершено строительство 11 хранилищ на двух арсеналах в поселках Могзон (Забайкальский край) и Тейсин (Хабаровский край), что обеспечило безопасную эксплуатацию ракет и боеприпасов, взрывчатых материалов, их надежное и безопасное хранение", - сказал замминистра на Едином дне приемки военной продукции. Как уточнили в Минобороны, хранилища оснащены системой пожаротушения, молниезащитой и всей необходимой инженерной инфраструктурой.

https://ria.ru/20240126/opk-1923623794.html

забайкальский край

дальний восток

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Ольга Фомченкова

безопасность, забайкальский край, дальний восток, сергей шойгу, тимур иванов