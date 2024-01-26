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На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов
На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов - РИА Новости, 26.01.2024
На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов
Военные строители завершили возведение 11 хранилищ боеприпасов в Хабаровском и Забайкальском краях, доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:45
2024-01-26T14:45
2024-01-26T14:45
безопасность
забайкальский край
дальний восток
сергей шойгу
тимур иванов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Военные строители завершили возведение 11 хранилищ боеприпасов в Хабаровском и Забайкальском краях, доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов, говоря о вводе в эксплуатацию объектов Вооруженных сил РФ. "В рамках обустройства инфраструктуры арсеналов комплексного хранения завершено строительство 11 хранилищ на двух арсеналах в поселках Могзон (Забайкальский край) и Тейсин (Хабаровский край), что обеспечило безопасную эксплуатацию ракет и боеприпасов, взрывчатых материалов, их надежное и безопасное хранение", - сказал замминистра на Едином дне приемки военной продукции. Как уточнили в Минобороны, хранилища оснащены системой пожаротушения, молниезащитой и всей необходимой инженерной инфраструктурой.
https://ria.ru/20240126/opk-1923623794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, забайкальский край, дальний восток, сергей шойгу, тимур иванов
Безопасность, Забайкальский край, Дальний Восток, Сергей Шойгу, Тимур Иванов
На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов
МО РФ: на Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов