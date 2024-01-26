https://ria.ru/20240126/avariya-1923721113.html
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие - РИА Новости, 26.01.2024
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие
ДТП в Чуйской области на севере Киргизии унесло жизни пяти человек, еще 13 пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава страны. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:18
2024-01-26T17:18
2024-01-26T17:19
в мире
киргизия
чуйская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/64/1560716446_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_cbe9104702483a25fbecf596335e1954.jpg
БИШКЕК, 26 янв — РИА Новости. ДТП в Чуйской области на севере Киргизии унесло жизни пяти человек, еще 13 пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава страны. Лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и минивэна произошло утром. По предварительным данным главного управления обеспечения безопасности дорожного движения республики, водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. "Четыре человека погибли на месте происшествия, еще один скончался позже в больнице. Пострадали 13 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
киргизия
чуйская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/64/1560716446_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_00719c1871c373a9c62fd8614a3dda1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, чуйская область
В мире, Киргизия, Чуйская область
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, погибли 5 человек, 13 пострадали
БИШКЕК, 26 янв — РИА Новости. ДТП в Чуйской области на севере Киргизии унесло жизни пяти человек, еще 13 пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава страны.
Лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и минивэна произошло утром. По предварительным данным главного управления обеспечения безопасности дорожного движения республики, водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
"Четыре человека погибли на месте происшествия, еще один скончался позже в больнице. Пострадали 13 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Массовые ДТП в России в 2023-2024 годах