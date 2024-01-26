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В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие

В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие - РИА Новости, 26.01.2024

В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие

ДТП в Чуйской области на севере Киргизии унесло жизни пяти человек, еще 13 пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава страны. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:18

2024-01-26T17:18

2024-01-26T17:19

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чуйская область

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БИШКЕК, 26 янв — РИА Новости. ДТП в Чуйской области на севере Киргизии унесло жизни пяти человек, еще 13 пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава страны. Лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и минивэна произошло утром. По предварительным данным главного управления обеспечения безопасности дорожного движения республики, водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. "Четыре человека погибли на месте происшествия, еще один скончался позже в больнице. Пострадали 13 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

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в мире, киргизия, чуйская область