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В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие - РИА Новости, 26.01.2024
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17:18 26.01.2024 (обновлено: 17:19 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/avariya-1923721113.html
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие - РИА Новости, 26.01.2024
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие
ДТП в Чуйской области на севере Киргизии унесло жизни пяти человек, еще 13 пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава страны. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:18
2024-01-26T17:19
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 26 янв — РИА Новости. ДТП в Чуйской области на севере Киргизии унесло жизни пяти человек, еще 13 пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава страны. Лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и минивэна произошло утром. По предварительным данным главного управления обеспечения безопасности дорожного движения республики, водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. "Четыре человека погибли на месте происшествия, еще один скончался позже в больнице. Пострадали 13 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
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в мире, киргизия, чуйская область
В мире, Киргизия, Чуйская область
В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, есть погибшие

В Киргизии столкнулись микроавтобус и минивэн, погибли 5 человек, 13 пострадали

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкАвтомобили милиции в Киргизии
Автомобили милиции в Киргизии - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Автомобили милиции в Киргизии . Архивное фото
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БИШКЕК, 26 янв — РИА Новости. ДТП в Чуйской области на севере Киргизии унесло жизни пяти человек, еще 13 пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава страны.
Лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и минивэна произошло утром. По предварительным данным главного управления обеспечения безопасности дорожного движения республики, водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
"Четыре человека погибли на месте происшествия, еще один скончался позже в больнице. Пострадали 13 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
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В миреКиргизияЧуйская область
 
 
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