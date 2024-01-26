https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html
Анна Asti раскрыла, куда пропала после участия в "голой" вечеринке
Анна Asti раскрыла, куда пропала после участия в "голой" вечеринке - РИА Новости, 26.01.2024
Анна Asti раскрыла, куда пропала после участия в "голой" вечеринке
Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) прервала молчание и рассказала поклонникам в Instagram* куда пропала из соцсетей после скандала с "голой"... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:18
2024-01-26T18:18
2024-01-26T18:34
шоубиз
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шоу-бизнес
анна asti (певица)
"голая вечеринка"
филипп киркоров
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) прервала молчание и рассказала поклонникам в Instagram* куда пропала из соцсетей после скандала с "голой" вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. "Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, но все заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю", — поделилась певица. Исполнительница хита "Царица" заинтриговала фанатов анонсом большого нового творческого проекта, и обещала рассказать подробности в ближайшее время. Ранее в СМИ появилась информация, что у Анны Asti диагностирован синдром Келлера — дегенеративное заболевание костей стоп. Сама артистку эту информацию не комментировала. В конце декабря Asti побывала на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор".Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.После этого звездных участников, в числе которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Глюкоза и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.Так, у Анны Асти не состоялось сразу несколько новогодних концертов, включая шоу в столичном клубе Gipsy и в "Барвихе Luxury Village". Уральская компания "Сима-ленд" отказала артистке в участии в корпоративе. Вскоре Анна Asti перестала делать публикации в соцсетях и выходить на связь с поклонниками. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240115/orlova-1921481706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анастасия ивлеева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, анна asti (певица), "голая вечеринка", филипп киркоров
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Анна Asti (певица), "Голая вечеринка", Филипп Киркоров
Анна Asti раскрыла, куда пропала после участия в "голой" вечеринке
Анна Asti сообщила, что исчезла из медийного пространства из-за операции
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) прервала молчание и рассказала поклонникам в Instagram* куда пропала из соцсетей после скандала с "голой" вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.
«
"Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, но все заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю", — поделилась певица.
Исполнительница хита "Царица" заинтриговала фанатов анонсом большого нового творческого проекта, и обещала рассказать подробности в ближайшее время.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Анны Asti диагностирован синдром Келлера — дегенеративное заболевание костей стоп. Сама артистку эту информацию не комментировала.
В конце декабря Asti побывала на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор".
Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
После этого звездных участников, в числе которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Глюкоза и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.
Так, у Анны Асти не состоялось сразу несколько новогодних концертов, включая шоу в столичном клубе Gipsy и в "Барвихе Luxury Village". Уральская компания "Сима-ленд" отказала
артистке в участии в корпоративе.
Вскоре Анна Asti перестала делать публикации в соцсетях и выходить на связь с поклонниками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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