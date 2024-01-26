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В Краснодаре арестовали обвиняемого в убийстве женщины и ее дочери

В Краснодаре арестовали обвиняемого в убийстве женщины и ее дочери - РИА Новости, 26.01.2024

В Краснодаре арестовали обвиняемого в убийстве женщины и ее дочери

Суд заключил под стражу на два месяца жителя Адыгеи, который обвиняется в том, что задушил женщину и ее двухлетнюю дочь в Краснодаре, а затем вернулся и пытался РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:46

2024-01-26T18:46

2024-01-26T18:46

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца жителя Адыгеи, который обвиняется в том, что задушил женщину и ее двухлетнюю дочь в Краснодаре, а затем вернулся и пытался сжечь их квартиру, следует из релиза объединённой пресс-службе судов Кубани. По данным краевого СУСК РФ, во вторник вечером фигурант пришёл к своей 28-летней знакомой, с которой он "ранее поддерживал близкие отношения". В ее квартире на Заполярной улице в Краснодаре они поссорились, мужчина ударил по голове и задушил женщину, а затем расправился с ее двухлетней дочкой. На следующий день, желая скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело ребенка в поле в Адыгею, а квартиру поджег, добавили в пресс-службе судов. Соседи увидели возгорание и вызвали экстренные службы, вскоре 27-летний подозреваемый был задержан. "Суд счел необходимым ходатайство следствия удовлетворить и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 марта", - говорится в сообщении. В краевой прокуратуре также заявили, что обвиняемый дал признательные показания, сообщив, что убийство совершил в результате "внезапно возникшей неприязни".

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происшествия, краснодар, россия