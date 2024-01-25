Зеленский пытается уйти от ответственности за Ил-76, заявил сенатор
Цеков: Зеленский пытается уйти от ответственности за крушение Ил-76
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ситуация с крушением Ил-76 очень плохая для Владимира Зеленского и его команды, теперь он пытается уйти от ответственности, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Зеленский ранее заявил о том, что Киев будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.
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"Ситуация однозначно очень плохая для Зеленского и его команды. Они знают, что это они сбили Ил-76. Они очень много уже наговорили об этом на разных уровнях", - сказал парламентарий.
По мнению Цекова, Зеленский старается тянуть время, поскольку складывается "очень некрасивая ситуация для руководства Украины".
Сенатор не исключил, что Зеленский может надеяться, что все будет складываться как с малайзийским Boeing, сбитым над территорией Украины.
"Они сбили самолет, но международное расследование не признало вину Украины", - отметил он.
В случае якобы "международного расследования", о котором говорит Зеленский по поводу Ил-76, Киев постарается пригласить к участию в этом процессе США и Великобританию, считает законодатель. При этом он не исключил участие западных стран в организации удара по Ил-76.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что могла сбить Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.