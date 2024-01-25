https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923389503.html

Зеленский пытается уйти от ответственности за Ил-76, заявил сенатор

Зеленский пытается уйти от ответственности за Ил-76, заявил сенатор - РИА Новости, 25.01.2024

Зеленский пытается уйти от ответственности за Ил-76, заявил сенатор

Ситуация с крушением Ил-76 очень плохая для Владимира Зеленского и его команды, теперь он пытается уйти от ответственности, заявил РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:14

2024-01-25T12:14

2024-01-25T12:14

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ситуация с крушением Ил-76 очень плохая для Владимира Зеленского и его команды, теперь он пытается уйти от ответственности, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Зеленский ранее заявил о том, что Киев будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы. "Ситуация однозначно очень плохая для Зеленского и его команды. Они знают, что это они сбили Ил-76. Они очень много уже наговорили об этом на разных уровнях", - сказал парламентарий. По мнению Цекова, Зеленский старается тянуть время, поскольку складывается "очень некрасивая ситуация для руководства Украины". Сенатор не исключил, что Зеленский может надеяться, что все будет складываться как с малайзийским Boeing, сбитым над территорией Украины. "Они сбили самолет, но международное расследование не признало вину Украины", - отметил он. В случае якобы "международного расследования", о котором говорит Зеленский по поводу Ил-76, Киев постарается пригласить к участию в этом процессе США и Великобританию, считает законодатель. При этом он не исключил участие западных стран в организации удара по Ил-76. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что могла сбить Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

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