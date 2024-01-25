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Володин пригласил коллег из других стран на выборы президента России - РИА Новости, 25.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:52 25.01.2024 (обновлено: 14:55 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/volodin-1923431093.html
Володин пригласил коллег из других стран на выборы президента России
Володин пригласил коллег из других стран на выборы президента России - РИА Новости, 25.01.2024
Володин пригласил коллег из других стран на выборы президента России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил наблюдателей из международных парламентских организаций и национальных парламентов на выборы президента РФ, сообщается РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:52
2024-01-25T14:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил наблюдателей из международных парламентских организаций и национальных парламентов на выборы президента РФ, сообщается на сайте ГД. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах Президента РФ представителям международных парламентских организаций, а также депутатам из национальных парламентов дружественных стран", - следует из сообщения на сайте ГД. Отмечается, что направлено 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран."Согласно закону о выборах Президента Российской Федерации, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной Думой, Правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования", - указано на сайте ГД.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Володин пригласил коллег из других стран на выборы президента России

Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента РФ в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил наблюдателей из международных парламентских организаций и национальных парламентов на выборы президента РФ, сообщается на сайте ГД.
«
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах Президента РФ представителям международных парламентских организаций, а также депутатам из национальных парламентов дружественных стран", - следует из сообщения на сайте ГД.
Отмечается, что направлено 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран.
"Согласно закону о выборах Президента Российской Федерации, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной Думой, Правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования", - указано на сайте ГД.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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