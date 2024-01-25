Володин пригласил коллег из других стран на выборы президента России
Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента РФ в 2024 году
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил наблюдателей из международных парламентских организаций и национальных парламентов на выборы президента РФ, сообщается на сайте ГД.
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"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах Президента РФ представителям международных парламентских организаций, а также депутатам из национальных парламентов дружественных стран", - следует из сообщения на сайте ГД.
Отмечается, что направлено 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран.
"Согласно закону о выборах Президента Российской Федерации, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной Думой, Правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования", - указано на сайте ГД.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.