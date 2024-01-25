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В Азербайджане продлили арест бывшему лидеру Карабаха Варданяну - РИА Новости, 25.01.2024
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11:15 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/vardanyan-1923373784.html
В Азербайджане продлили арест бывшему лидеру Карабаха Варданяну
В Азербайджане продлили арест бывшему лидеру Карабаха Варданяну - РИА Новости, 25.01.2024
В Азербайджане продлили арест бывшему лидеру Карабаха Варданяну
Сабаильский районный суд Баку продлил еще на 4 месяца срок ареста одному из бывших лидеров армян Карабаха Рубену Варданяну. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:15
2024-01-25T11:15
в мире
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БАКУ, 25 янв – РИА Новости. Сабаильский районный суд Баку продлил еще на 4 месяца срок ареста одному из бывших лидеров армян Карабаха Рубену Варданяну. "Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна. Срок ареста Варданяна продлен еще на 4 месяца", - сообщили РИА Новости в суде. Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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в мире, азербайджан, баку, армения, рубен варданян, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Азербайджан, Баку, Армения, Рубен Варданян, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз, Ситуация в зоне карабахского конфликта
В Азербайджане продлили арест бывшему лидеру Карабаха Варданяну

Суд в Баку продлил на 4 месяца арест одного из бывших лидеров Карабаха Варданяна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рубен Варданян. Архивное фото
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БАКУ, 25 янв – РИА Новости. Сабаильский районный суд Баку продлил еще на 4 месяца срок ареста одному из бывших лидеров армян Карабаха Рубену Варданяну.
«
"Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна. Срок ареста Варданяна продлен еще на 4 месяца", - сообщили РИА Новости в суде.
Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Карабахе азербайджанские военные обнаружили склад оружия и боеприпасов
16 января, 11:58
 
В миреАзербайджанБакуАрменияРубен ВарданянИльхам АлиевНикол ПашинянЕвросоюзСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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