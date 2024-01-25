https://ria.ru/20240125/ukraina-1923338640.html

Марочко рассказал о невыносимых условиях отказавшихся от эвакуации

Марочко рассказал о невыносимых условиях отказавшихся от эвакуации - РИА Новости, 25.01.2024

Марочко рассказал о невыносимых условиях отказавшихся от эвакуации

Власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T07:34

2024-01-25T07:34

2024-01-25T07:34

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вооруженные силы украины

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду, а ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявил, что власти региона объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности. "В связи с провалом Киева мероприятий принудительного перемещения мирных граждан в ряде населенных пунктов Харьковской области украинские власти начали прибегать к методам административного давления на людей", - рассказал Марочко. Он уточнил, что в районах, жители которых должны были быть эвакуированы, прекратились выплаты пенсий и социальных выплат на руки, прекращено восстановление электро-, водо- и газоснабжения, не работают госучреждения. "По словам местных властей, "все блага цивилизации" будут предоставлены жителям в случае переезда в глубь страны", - рассказал Марочко. Собеседник агентства уточнил, что также, по данным его источников, ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта. "Активно идет расквартирование личного состава в домах, где еще есть люди. Мирное население украинские боевики постоянно запугивают, угрожают оружием, причем нередки случаи, когда военнослужащие прибывают в неадекватном состоянии", - дополнил Марочко.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html

https://ria.ru/20240125/nastuplenie-1923335113.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко