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Марочко рассказал о невыносимых условиях отказавшихся от эвакуации - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923338640.html
Марочко рассказал о невыносимых условиях отказавшихся от эвакуации
Марочко рассказал о невыносимых условиях отказавшихся от эвакуации - РИА Новости, 25.01.2024
Марочко рассказал о невыносимых условиях отказавшихся от эвакуации
Власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T07:34
2024-01-25T07:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду, а ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявил, что власти региона объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности. "В связи с провалом Киева мероприятий принудительного перемещения мирных граждан в ряде населенных пунктов Харьковской области украинские власти начали прибегать к методам административного давления на людей", - рассказал Марочко. Он уточнил, что в районах, жители которых должны были быть эвакуированы, прекратились выплаты пенсий и социальных выплат на руки, прекращено восстановление электро-, водо- и газоснабжения, не работают госучреждения. "По словам местных властей, "все блага цивилизации" будут предоставлены жителям в случае переезда в глубь страны", - рассказал Марочко. Собеседник агентства уточнил, что также, по данным его источников, ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта. "Активно идет расквартирование личного состава в домах, где еще есть люди. Мирное население украинские боевики постоянно запугивают, угрожают оружием, причем нередки случаи, когда военнослужащие прибывают в неадекватном состоянии", - дополнил Марочко.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
Марочко рассказал о невыносимых условиях отказавшихся от эвакуации

Марочко: киевские власти создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет
Вид из Харькова на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду, а ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее в январе заявил, что власти региона объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности.
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"В связи с провалом Киева мероприятий принудительного перемещения мирных граждан в ряде населенных пунктов Харьковской области украинские власти начали прибегать к методам административного давления на людей", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что в районах, жители которых должны были быть эвакуированы, прекратились выплаты пенсий и социальных выплат на руки, прекращено восстановление электро-, водо- и газоснабжения, не работают госучреждения.
"По словам местных властей, "все блага цивилизации" будут предоставлены жителям в случае переезда в глубь страны", - рассказал Марочко.
Собеседник агентства уточнил, что также, по данным его источников, ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта.
"Активно идет расквартирование личного состава в домах, где еще есть люди. Мирное население украинские боевики постоянно запугивают, угрожают оружием, причем нередки случаи, когда военнослужащие прибывают в неадекватном состоянии", - дополнил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныАндрей Марочко
 
 
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