https://ria.ru/20240125/ukraina-1923337560.html

Нарышкин заявил о вероятных провокациях Запада из-за поражений на Украине

Нарышкин заявил о вероятных провокациях Запада из-за поражений на Украине - РИА Новости, 25.01.2024

Нарышкин заявил о вероятных провокациях Запада из-за поражений на Украине

Вероятность новых антироссийских провокаций из-за поражений Запада на Украине очень высока, но долгого эффекта от них ждать не стоит, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T07:09

2024-01-25T07:09

2024-01-25T09:13

украина

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сергей нарышкин

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в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вероятность новых антироссийских провокаций из-за поражений Запада на Украине очень высока, но долгого эффекта от них ждать не стоит, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. "Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока. <...> Однако я хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны, тем более что в нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной", — сказал собеседник агентства. Спровоцированный западным блоком кризис на Украине "дает массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники готовы пойти на самые гнусные провокации ради того, чтобы изменить ход событий в свою пользу", отметил Нарышкин. "Вспомним хотя бы сбитый украинскими вооруженными силами малайзийский "Боинг" или омерзительную провокацию в Буче, в которой попытались обвинить Россию. Вспомним и апрель 2022 года, когда был нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске и Запад моментально обвинил в этом Россию, хотя очень быстро стало понятно, что эта ракета принадлежала Вооруженным силам Украины. Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом украинских вооруженных формирований, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции", — заключил глава СВР.На совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске в декабре 2023 года Нарышкин говорил, что коллективный Запад, теряя свою гегемонию, мечется в ярости, словно раненый зверь, нанося удары во все стороны. По словам главы СВР, США и их союзники готовы утянуть в воронку истории весь остальной мир, если их не остановить.

https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923329756.html

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украина, россия, минск, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире