https://ria.ru/20240125/tviks-1923390830.html

Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными

Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными - РИА Новости, 25.01.2024

Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными

Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:19

2024-01-25T12:19

2024-01-25T12:45

происшествия

гибель кота твикса

россия

киров

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346414_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_1739f909ee223044baae944312c90a80.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России "Жестокое обращение с животными". Дело возбуждено по факту, по уточненным данным, фигурантов в деле пока нет", — сказал собеседник агентства.Максимальная санкция за это преступление без отягчающих обстоятельств — три года лишения свободы, но суд также может назначить штраф или исправительные работы.О возбуждении уголовного дела ранее сообщил хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин. В своем Telegram-канале мужчина написал, что его допросили как потерпевшего, а того, кто по его просьбе перевозил животное в поезде, — как свидетеля.При этом другой знакомый с ситуацией источник заявлял РИА Новости, что дело возбудили против проводницы.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим. Кота искали десятки волонтеров, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки питомцев, а проводникам запретят высаживать животных на улицу.

https://ria.ru/20240122/veterinary-1922799661.html

https://ria.ru/20240124/tviks-1923310823.html

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гибель кота твикса, россия, киров, ржд