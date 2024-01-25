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Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными - РИА Новости, 25.01.2024
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12:19 25.01.2024 (обновлено: 12:45 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/tviks-1923390830.html
Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными
Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными - РИА Новости, 25.01.2024
Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными
Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:19
2024-01-25T12:45
происшествия
гибель кота твикса
россия
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ржд
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России &quot;Жестокое обращение с животными&quot;. Дело возбуждено по факту, по уточненным данным, фигурантов в деле пока нет&quot;, — сказал собеседник агентства.Максимальная санкция за это преступление без отягчающих обстоятельств — три года лишения свободы, но суд также может назначить штраф или исправительные работы.О возбуждении уголовного дела ранее сообщил хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин. В своем Telegram-канале мужчина написал, что его допросили как потерпевшего, а того, кто по его просьбе перевозил животное в поезде, — как свидетеля.При этом другой знакомый с ситуацией источник заявлял РИА Новости, что дело возбудили против проводницы.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим. Кота искали десятки волонтеров, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки питомцев, а проводникам запретят высаживать животных на улицу.
https://ria.ru/20240122/veterinary-1922799661.html
https://ria.ru/20240124/tviks-1923310823.html
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происшествия, гибель кота твикса, россия, киров, ржд
Происшествия, Гибель кота Твикса, Россия, Киров, РЖД
Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными

В возбужденном после инцидента с котом Твиксом деле пока нет фигурантов

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России "Жестокое обращение с животными". Дело возбуждено по факту, по уточненным данным, фигурантов в деле пока нет", — сказал собеседник агентства.

Максимальная санкция за это преступление без отягчающих обстоятельств — три года лишения свободы, но суд также может назначить штраф или исправительные работы.
О возбуждении уголовного дела ранее сообщил хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин. В своем Telegram-канале мужчина написал, что его допросили как потерпевшего, а того, кто по его просьбе перевозил животное в поезде, — как свидетеля.
При этом другой знакомый с ситуацией источник заявлял РИА Новости, что дело возбудили против проводницы.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Ветеринары назовут точную причину смерти кота Твикса только хозяевам
22 января, 16:27
Одиннадцатого января проводник поезда ЕкатеринбургСанкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим.
Кота искали десятки волонтеров, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.
РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки питомцев, а проводникам запретят высаживать животных на улицу.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело
Вчера, 22:11
 
ПроисшествияГибель кота ТвиксаРоссияКировРЖД
 
 
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