https://ria.ru/20240125/tviks-1923390830.html
Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными
Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными - РИА Новости, 25.01.2024
Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными
Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:19
2024-01-25T12:19
2024-01-25T12:45
происшествия
гибель кота твикса
россия
киров
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346414_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_1739f909ee223044baae944312c90a80.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России "Жестокое обращение с животными". Дело возбуждено по факту, по уточненным данным, фигурантов в деле пока нет", — сказал собеседник агентства.Максимальная санкция за это преступление без отягчающих обстоятельств — три года лишения свободы, но суд также может назначить штраф или исправительные работы.О возбуждении уголовного дела ранее сообщил хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин. В своем Telegram-канале мужчина написал, что его допросили как потерпевшего, а того, кто по его просьбе перевозил животное в поезде, — как свидетеля.При этом другой знакомый с ситуацией источник заявлял РИА Новости, что дело возбудили против проводницы.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим. Кота искали десятки волонтеров, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки питомцев, а проводникам запретят высаживать животных на улицу.
https://ria.ru/20240122/veterinary-1922799661.html
https://ria.ru/20240124/tviks-1923310823.html
россия
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346414_0:374:1280:1334_1920x0_80_0_0_0aba1e396712f7a23cc60fe8690a1542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гибель кота твикса, россия, киров, ржд
Происшествия, Гибель кота Твикса, Россия, Киров, РЖД
Дело о гибели Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными
В возбужденном после инцидента с котом Твиксом деле пока нет фигурантов
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России "Жестокое обращение с животными". Дело возбуждено по факту, по уточненным данным, фигурантов в деле пока нет", — сказал собеседник агентства.
Максимальная санкция за это преступление без отягчающих обстоятельств — три года лишения свободы, но суд также может назначить штраф или исправительные работы.
О возбуждении уголовного дела ранее сообщил хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин. В своем Telegram-канале мужчина написал, что его допросили как потерпевшего, а того, кто по его просьбе перевозил животное в поезде, — как свидетеля.
При этом другой знакомый с ситуацией источник заявлял РИА Новости, что дело возбудили против проводницы.
Ветеринары назовут точную причину смерти кота Твикса только хозяевам
Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург
— Санкт-Петербург
во время стоянки в Кирове
высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим.
Кота искали десятки волонтеров, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.
РЖД
после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки питомцев, а проводникам запретят высаживать животных на улицу.
Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело