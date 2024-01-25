https://ria.ru/20240125/tsentr-1923528424.html

Путин посетил Онкологический центр в Калининградской области

Путин посетил Онкологический центр в Калининградской области - РИА Новости, 25.01.2024

Путин посетил Онкологический центр в Калининградской области

Президент России Владимир Путин в четверг посетил Онкологический центр Калининградской области. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T22:13

2024-01-25T22:13

2024-01-25T22:52

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетил Онкологический центр Калининградской области.Пояснения главе государства во время визита давал исполняющий обязанности главного врача Кирилл Баринов.В ходе осмотра центра российскому лидеру рассказали, что со вводом учреждения удастся обеспечить жителей Калининградской области доступной и качественной помощью. "Целый город, квартал. Впечатляет, честно говоря", - оценил высокотехнологичный онкоцентр президент.Путин также поинтересовался сроками строительства и стоимостью объекта, а также задал уточняющие вопросы, строилось ли здание с учетом размещения конкретного оборудования, на что получил утвердительный ответ."Это сложные строительные работы, потому что помещение нужно делать определенного качества и под конкретное оборудование", - сказал президент.По его словам, не везде есть такие аппараты, которыми располагает центр в Калининграде, и это будет востребовано, так как позволит "людей никуда не гонять" за получением необходимой медпомощи."Кроме того, что это функционально, это еще и красиво. Красиво получилось. Квартал такой современный, я думаю, что он будет дополнять архитектуру города", - отметил Путин, добавив, что самое главное - уровень квалификации докторов, уровень оборудования и возможностей."Здорово у вас получилось", — подытожил президент РФ.Ранее в четверг на встрече со студентами вузов Калининградской области Путин заявил, что планирует в рамках своего визита в Калининград заехать в новый высокотехнологичный онкоцентр. Во время общения со студентами президент сообщил, что несколько лет назад началась программа по строительству и улучшению онкологических специализированных медцентров в России, всего на нее было было затрачено порядка триллиона рублей, и один из таких центров был построен в Калининграде.Ранее на этой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что "Росатом" выдал документы о вводе в эксплуатацию нового онкоцентра в Калининграде, первых пациентов он примет уже в апреле.

https://ria.ru/20231129/opukhol-1912646147.html

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общество, здоровье - общество, калининградская область, калининград, владимир путин, антон алиханов